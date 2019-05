le anim@il

Caro dottor Alessandro Benvenuti, ho deciso di scriverle per chiederle aiuto su un problema che si presenta ogni tanto, dopo che siamo usciti per i bisogni, con Ronnie il mio cane, meticcio di circa 10 anni. Al nostro rientro a casa continua a perdere gocce di urina; più raramente questo problema si presenta anche quando non esce da qualche ora. Lui è stato sterilizzato per problemi di comportamento circa 3 anni fa e temo che questo intervento possa essere in relazione con questo problema. Per queste perdite a ottobre di 2 anni fa abbiamo fatto un'ecografia che ha dato solo segni riferibili a cistite subacuta-cronica, ma l'unica soluzione che ci è stata suggerita, dopo un primo periodo di terapia antibiotica (e che funziona al 70 %) è quella di riportarlo fuori. Non c'è altro che possa fare? La ringrazio e confido in un suo prezioso consiglio. Anna

Cara Anna, le dico subito che avrei bisogno anche di altri dati: infatti una perdita di urina o incontinenza, come sarebbe più giusto definirla, come da lei descritta può avere varie ragioni.

Quelle più comuni come un'infezione all'apparato urinario o alla prostata, con conseguente ipertrofia prostatica, penso siano quasi da escludere, perché se sono circa 2 anni anni che soffre di questo disturbo l'evoluzione sarebbe stata diversa e poi la sterilizzazione provoca di per sé una atrofia prostatica.

Farei un semplice esame delle urine che potrebbe dare notizie importanti. Altre possibili cause potrebbero essere di natura neurogena o scheletrica che si riflettono sulla funzionalità degli sfinteri. Per i primi vista la non più giovane età si possono provare delle terapie sia convenzionali che non (come da lei richiesto) ma sarebbe necessario prima di tutto un attento esame clinico per verificare l'esatto coinvolgimento neurologico.

Stesso discorso vale in caso di una compromissione vertebrale, con eventuale discopatia che potrebbe giustificare con dei fenomeni compressivi una sintomatologia simile a quella del suo cane anche se spesso sono accompagnati anche da problemi a livello del treno posteriore e dello sfintere anale.

Ritengo quindi che siano necessari degli accertamenti che vanno dalla ripetizione di un ecografia addominale, essendo possibili dei cambiamenti in tutti questi mesi , e delle Rx , magari con contrastografia, (addome, colonna, bacino) per verificare per bene la situazione interna. Il tutto, a mio avviso, deve essere effettuato dopo un confronto costruttivo con il collega medico curante che vi indicherà nella giusta consequenzialità dopo un attento esame clinico. Sono a sua disposizione per un ulteriore aiuto che necessita comunque dell'esito di queste ricerche. Saluti cari a lei e una carezza a Ronnie.

