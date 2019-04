le anim@il

Caro dottore Alessandro Benvenuti, ho sentito il bisogno di scriverle dopo aver letto molte delle sue risposte sul giornale che leggo tutte le mattine quando vado al lavoro qui a Milano. Ho capito che lei cerca sempre la strada migliore per l'animale cercando di evitargli inutili sofferenze e di questo le siamo tutti grati. Possiedo un cane di razza Corso Italiano, una femmina buonissima che si chiama Zoe, ha un problema: perde sangue dal naso. L'hanno anestetizzata per escludere la presenza di un corpo estraneo nel naso, ma non si è trovato nulla. Dato che almeno una volta al mese perde sangue dal naso, le faccio degli antiemorragici, e per almeno una settimana le passa, ma poi ricomincia a sanguinare. Cosa pensa debba fare? Per favore mi aiuti. Cari saluti. Paola

Cara Paola, mi fa piacere che mi abbia scritto perché è anche una testimonianza di come un cane ritenuto aggressivo come il Corso possa essere come tutti gli altri, dolce, ben educato e affidabile, (anche se è sempre bene non lasciarlo mai da solo con i bambini, ma questo vale per qualsiasi altro cane). Entrando nel problema, non le nego che una delle prime cose che andrei a verificare è se è stata colpita dalla Leishmaniosi con un semplice esame del sangue.

Infatti questa malattia, nella sua fase iniziale è molto subdola e addirittura può essere asintomatica. Può presentarsi soltanto con un leggero ingrossamento dei linfonodi, una dermatite forforacea accompagnata da una crescita rapida delle unghie.

Un altro sintomo che può comparire, è una emorragia nasale quasi sempre monolaterale. La Leishmaniosi, essendo una malattia che viene trasmessa da un tipo particolare di zanzare (pappatacei), ha risentito anch'essa delle trasformazioni climatiche che hanno portato a delle mutazioni dell'ecosistema urbano ed extraurbano.

Controlli quindi se alla sua cagnolona è stato fatto questo tipo di esame, altrimenti fatelo al più presto, aggiungendo anche degli altri accertamenti tra cui: un emocromo completo con tutte le prove di coagulazione, ricerca sierologica per le malattie trasmesse dalle zecche ( malattia di Lyme, Erlichia, Rickettziosi, etc..), un biochimico completo ed una elettroforesi. Difatti anche queste malattie trasmesse dalle zecche possono espletarsi con delle emorragie nasali, anche se spesso sono accompagnate da febbre ciclica ed intermittente. Un biochimico completo ed una elettroforesi ci permetterebbero invece di valutare le condizioni degli apparati più importanti, come il fegato, reni, pancreas e milza. A presto. Cari saluti a voi e una carezza a Zoe.

