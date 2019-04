le anim@il

Caro dottor Alessandro Benvenuti Vorrei chiederle un parere su quanto presenta il mio gatto Figaro, persiano, di circa 7 anni. Ogni tanto compaiono sotto il pelo, nella zona che va dalla parte inferiore del mento fino alle labbra, dove è più visibile la cute in quanto il pelo è più rado, delle crosticine: molte volte sono sanguinanti. Quale trattamento mi può consigliare? Le premetto che Figaro segue un'alimentazione più che controllata (croccantini dietetici e qualche cucchiaino di umido). Grazie per quello che fa con la sua bella rubrica. Cordiali saluti. Anna Maria

Cara Anna Maria il problema che presenta il suo amato Figaro potrebbe essere dovuto a vari fattori, che possono comunque essere tutti risolti. Cominciamo da una semplice presenza di parassiti come le pulci o acari che potrebbero determinare una reazione allergica.

Si confronti subito con il suo veterinario di fiducia e valutate insieme se sia il caso di fare degli accertamenti diagnostici come ad esempio un semplice esame del pelo.

Valuterei comunque anche una carenza vitaminica che in alcuni casi potrebbe scatenare nei gatti questo disturbo. Difatti in alcuni periodo dell'anno possono avere bisogno di un supporto vitaminico maggiore.

Questo accade soprattutto nei soggetti con il pelo bianco, decisamente più sensibili ai raggi del sole (fotosensibilizzazione). Un'altra causa potrebbe essere una dermatite legata all'alimentazione: ci possono essere dei soggetti che presentano dei fenomeni di allergia o di intolleranza alimentare, soprattutto alle carni rosse.

Prova ad utilizzare, per almeno 3-4 settimane, una dieta casalinga ipoallergenica magari a base di nasello o merluzzo. In ultima analisi potrebbero essere dei problemi solamente cutanei, di carattere parassitario o micotico che vanno valutati attentamente effettuando una visita medica. Il mio consiglio intanto, oltre alla dieta, è quello di disinfettare la parte con dell'euclorina e applicare una soluzione e/o una crema a base di Tea tree oil, Calendula ed Aloe . Se non dovesse vedere dei risultati, la cosa migliore, le ripeto, sarebbe quella di far fare un esame del pelo dal suo veterinario di fiducia, per dare una terapia specifica in base alla natura dell'infezione. Un caro saluto a lei e una carezza a Figaro.

