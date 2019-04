le anim@il

Caro dottor Alessandro Benvenuti, le scrivo per il mio cane meticcio Puck, di circa 6 anni, preso in un canile a Monza 3 anni fa. Allora mi dissero che aveva sui due anni ma durante l'ultima visita di controllo la mia veterinaria ha mostrato dei dubbi sull'età della mia cagnolino, ma senza pronunciarsi sulla sua probabile età! Da cosa potrei capire all'incirca la vera età del mio cagnolino? Grazie Silvia

Cara Silvia , grazie prima di tutto, a nome di tutti quelli che come me amano gli animali, di aver accolto nella tua casa un cagnolino adottato dal canile municipale della tua città.

L'età di un cane si potrebbe valutare, in maniera a volte abbastanza approssimativa, dalla tavola dentaria e a volte può essere utile anche una valutazione dell'occhio nel suo insieme (fondo, cornea ad esempio).

Dai denti infatti possiamo vedere se è un cucciolo, un cane adulto, o se è avanti negli anni (intendo oltre i 10 anni).

A volte queste valutazioni dei denti possono essere però non precisissime se la vita che ha condotto il cane in esame è stata molto disagiata (consumo irregolare della tavola dentaria) per una cattiva e povera nutrizione o se magari ha l'abitudine di rosicchiare pigne e sassi , ad esempio.

Analoga analisi si può fare per lo stato degli occhi dove, ad esempio una cataratta può essere presente normalmente in un cane anziano ma a volte può esserlo anche in un cane giovane per delle patologie metaboliche in atto.

Ovviamente in tutti questi casi la valutazione sull'età verrà fatta sullo stato generale dell'animale dopo averlo visitato attentamente in tutti i suoi apparati. Penso, comunque, cara Silvia, che la cosa migliore sia quella di confrontarti con la sua veterinaria e di assicurarvi che la salute del piccolo amico a 4 zampe sia sempre sotto il vostro amorevole controllo, lavorando sempre sulla prevenzione che ti assicuro è sempre la cosa migliore. Poi magari Puck non vuol far sapere in giro la sua vera età..! Scherzi a parte, auguro ogni bene per lei e il suo cagnolino e per qualsiasi cosa non mancare di farvi sentire ancora. Un caro saluto.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA