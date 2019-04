le anim@il

Caro dottor Alessandro Benvenuti, sono una sua lettrice e la devo ringraziare per tutti i suggerimenti che ci fornisce con la sua rubrica. Circa un mese fa purtroppo il mio Paco, un Bovaro Bernese di 7 anni è venuto a mancare e la nostra veterinaria ci ha detto che gli si è rigirato lo stomaco. Siamo ancora disperati e penso che non mi darò più pace. Mi può spiegare come sia successo? Questo cane era uno di famiglia ed era trattato come un piccolo re e poi è cresciuto sempre con i miei figli. La ringrazio anticipatamente per la sua cortese attenzione e grazie di cuore. Cordiali saluti. Carmela

Cara Carmela, sono veramente addolorato per quello che è successo al suo amatissimo Paco, soprattutto non le nego, per i suoi figli, che è come se avessero perso un loro carissimo amico.

La torsione gastrica, come già detto altre volte, colpisce particolarmente le razze di grossa taglia, come ad esempio Pastore Tedesco, Alano, Terranova, Bovari, Boxer, Rottweiler, Setter Irlandese ma anche ovviamente meticci di peso superiore ai 25-30 kg.

La torsione avviene di solito in seguito a una dilatazione gastrica per accumulo di liquidi, gas e alimenti che spesso vengono assunti in maniera veloce e in grosse quantità. Queste alterazioni possono portare quindi a una chiusura del raccordo esofago stomaco con un movimento rotatorio di quest'ultimo che può essere in senso orario od antiorario.

Nei casi più gravi può essere interessata anche la milza, e purtroppo penso sia quello che sia successo al suo Paco, con un conseguente problema a livello circolatorio. I sintomi presenti possono essere : ipersalivazione o scialorrea; aumento progressivo dell'addome che presenta un suono timpanico; addome acuto; il cane cerca di vomitare ma non ci riesce; grosse difficoltà respiratorie.

Alla prima comparsa di uno di questi sintomi è bene rivolgersi immediatamente al proprio medico veterinario. Come opera preventiva è bene somministrare quantità non eccessive di alimento e soprattutto che non siano altamente fermentescibili (ad es riso soffiato e fioccati somministrati subito con acqua); non far bere grosse quantità di acqua dopo che il cane ha mangiato velocemente; non far saltare e/o giocare subito dopo il pasto il proprio animale ma fatelo passeggiare soprattutto se avviene la sera. Mi auguro di risentirla presto e di avere notizie del suo nuovo prossimo amico a quattro zampe. Un caro saluto.

