le anim@il

Caro dottor Alessandro Benvenuti, adesso 4 zampe sono arrivate anche in casa nostra... Da circa un mese abbiamo una cucciolotta di Beagle, Nora. Le scrivo perché il nostro problema è che quando viene lasciata sola inizia a piangere. Durante la giornata simuliamo delle uscite Può darci qualche consiglio sul tempo di apprendimento. La ringraziamo e ci scusi per eventuali errori. Grazie per la sua attenzione e per la sua preziosa rubrica. Saluti cordiali. Alex

Caro Alex grazie per avermi scritto e permesso di trattare un tema che spesso fa parte della mia pratica clinica quotidiana. Bene è molto importante con un cucciolo partire bene, come succede anche per un bambino piccolo, e cercare si di essere per lui una base sicura ma allo stesso tempo cercare di stimolare anche lo sviluppo della sua responsabilità ed autostima. Certo a due mesi non si possono chiedere cose incredibili, ma vi assicuro che dando già pochi insegnamenti ma in maniera giusta, farete delle cose fondamentali per la crescita sana non solo del cane ma anche del rapporto che si verrà ad instaurare tra di voi.

Il concetto è quello che è importante essere disponibili, presenti, amorevoli, ma anche decisi ed autorevoli quando è necessario: mettere dei paletti già dai primi mesi di vita.

Per tornare alla vostra email è quindi importante non cedere alle prime richieste di attenzione spasmodiche del cucciolo (soprattutto le prime notti vorrà non dormire da sola) ma essere forti e coerenti. Se uscite e lei si lamenta, fate delle assenze prima alternate e poi graduali, aumentando sempre di più il tempo in cui rimarrà sola.

Lasciatele sempre dei giochini con cui distrarsi, e quando uscite e soprattutto rientrate non fate troppe feste ma fate passare almeno 5-10 minuti prima di dedicarle il tempo e le coccole che ovviamente vi scappa di farle.

Quando la lasciate sola le prime volte non vi fate sentire se rimanete sul pianerottolo e nonle dite nulla perché rinforzereste soltanto il suo atteggiamento di lamento. Mi rendo conto che tutto ciò possa sembrare cattivo e disumano ma vi assicuro che funziona non solo per far finire il problema ma anche per rinforzare ed equilibrare la personalità del vostro cane. Ovviamente il tutto funziona se il cane non ha problemi comportamentali, dovuti magari a cause a voi sconosciute, perché allora in quel caso è sicuramente necessario rivolgersi a un esperto veterinario comportamentalista che vi aiuterà a riconoscere la patologia visitando l'animale sia da un punto di vista clinico che psicologico. Spero di esservi stato utile e di risentirvi presto. Un cordiale saluto a tutti, Nora in testa.

