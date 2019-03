le anim@il

Caro dottor Alessandro Benvenuti, seguiamo in famiglia sempre la sua interessante rubrica e mi sono deciso a scriverle. Noi abbiamo un Cairn Terrier di un anno, Ross, che è la nostra gioia. Purtroppo abitiamo in un condominio e stiamo rischiando di litigare con tutti perché il nostro cane abbaia molto. Cosa possiamo fare? Grazie. Maurizio

Caro Maurizio, il Cairn Terrier è una razza molto forte sia fisicamente che da un punto di vista caratteriale. Il problema descritto sembrerebbe una patologia comportamentale definibile come ansia da separazione.

Per potervi aiutare in maniera concreta non nego che sarebbero necessarie tutta una serie di informazioni che mi aiuterebbero nella definizione della diagnosi ma anche nella descrizione di una terapia non solo comportamentale ma anche medica. Per evidenziare il perfetto stato clinico, la prima cosa da fare è quella di far controllare il cane dal proprio medico veterinario di fiducia e di valutare con lui se sia il caso di effettuare anche un consulto con un veterinario comportamentalista.

I dati principali riguarderebbero l'anamnesi del periodo dell'infanzia del suo cane. Infatti molti problemi comportamentali nascono da una cattiva interazione e socializzazione nei primi 3-4 mesi di vita del cucciolo che dovrebbe invece passare tutto questo primo periodo (fino ai 3 mesi circa) con la madre e i fratelli, per avere poi un carattere ben equilibrato.

Sarebbe importante sapere anche se i problemi sono iniziati improvvisamente e/o in seguito a qualche episodio particolare (ad es. cambio casa; orari di lavoro diversi; nuove persone che frequentano la casa) che potrebbe aver provocato uno stato ansioso nel vostro cane.

Altro aspetto da prendere in attenta considerazione è il vostro rapporto con il cane; infatti spesso anche dei problemi di comunicazione e di interazione tra il proprietario e il proprio animale possono determinare degli scompensi psicologici che sfociano in vere e proprie patologie comportamentali come ad es. ansia da separazione o iperattività. Fatto tutto ciò vedrete che sarà necessario intraprendere un percorso terapeutico basato su una terapia comportamentale e probabilmente anche farmacologia. Penso che dovreste comunque intanto utilizzare dei feromoni, molto utili nelle situazioni di profondo stress.

Vi consiglio anche l'utilizzo intanto di una miscela di Fiori di Bach: Mimulus, Aspen, Cherry Plum, Red Chestnut alla dose di 4 gocce 4 volte al dì per almeno 1 mese. Spero di esservi stato d'aiuto e di avere presto vostre notizie. Cordiali saluti voi e una carezza a Ross.

© RIPRODUZIONE RISERVATA