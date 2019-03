le anim@il

Caro dottor Alessandro Benvenuti, il mio gatto siamese Spock, di sei anni, ha avuto un episodio di struvite ed è stato ricoverato quattro giorni in un Pronto Soccorso veterinario, dal quale lo hanno dimesso con la prescrizione di una cura di Baytryl 1/2 cpr al giorno per tre settimane... e la prescrizione di cibarsi a vita di Urinary S/0. Vorrei sapere, cortesemente, se ci sono cure omeopatiche appropriate e, inoltre, se è il caso di somministrare Cantharis 5 CH e un infuso di gambi di ciliegio, così come mi ha suggerito un'amica? Grazie della sua attenzione e complimenti per la sua rubrica con la quale da tanto aiuto. Alma

Cara Alma cercherò di aiutarla anche se non le nego per un caso di questo tipo avrei bisogno di molti altri dati in più.

Infatti, come già detto altre volte, anche per una scelta terapeutica di tipo non convenzionale, come per una cura allopatica, è sempre necessario fare una diagnosi certa in seguito ad un'attenta visita clinica e spesso, come nel suo caso, dopo degli accertamenti diagnostici mirati.

Per il suo gattone sarebbe bene fare almeno una ecografia addominale con un prelievo di urine da poter analizzare in maniera completa.

In questa maniera potremmo avere un quadro più vasto anche della situazione della vescica e delle condizioni dei reni. La scelta di un percorso terapeutico omeopatico e/o non convenzionale in genere va fatta molto seriamente solo dopo una attenta valutazione dell'animale nel suo complesso, a 360 gradi, non andando a sopprimere tutti i suoi sintomi ma cercando di riequilibrare i suoi più o meno momentanei scompensi.

Detto questo, Cantharis potrebbe anche essere un rimedio valido, valutando anche la potenza adeguata, (ad es. una 30CH) ma va visto nell'insieme dei dati che solo un attento ed esperto medico veterinario omeopata potrà saper valutare.

Infatti di rimedi per questi problemi urogenitali c'è ne sono tanti ma per il suo amato Spock va scelto quello più appropriato. Stesso identico discorso vale per il possibile passaggio ad una dieta casalinga che andrà scritta e impostata nella maniera più personalizzata possibile, rendendola bilanciata sotto tutti gli aspetti. Si affidi quindi, se vuole seguire una strada non convenzionale, ad un collega esperto di medicina non convenzionale e vedrà che le possibilità di successo aumenteranno in maniera importante. Se volesse degli altri suggerimenti o avere dei dubbi non esiti a ricontattarmi. Un caro saluto a lei e una carezza a Spock.

