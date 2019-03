le anim@il

Gentile dottor Alessandro Benvenuti, mi sono decisa a scriverle perché accarezzando la mia cagnolona (un cocker spaniel di 5 anni), ho avuto l'impressione che avesse una perdita da un capezzolo. Il liquido era quasi untuoso. Devo comunque dirle che nell'ultimo anno il ciclo mestruale si verifica più volte a distanza di tre o quattro mesi e non due volte l'anno come di consueto. Frida (così l'ho chiamata) è attivissima anche se un po' allargataper la vita sedentaria, ma in buone condizioni fisiche. Mi dica se mi devo preoccupare e soprattutto cosa posso fare per le anche di naturale? Grazie per la sua attenzione e per quello che fa ogni settimana per i nostri amici animali. Ada e Frida

Cara Ada, la sua Frida potrebbe avere una gravidanza isterica o pseudogravidanza per uno squilibrio ormonale che si può evidenziare in cagnoline della sua età.

Non le nego che dovrei avere dei dati anamnestici più completi ed approfonditi (ad esempio, si è mai accoppiata e/o ha mai partorito? Ha mai subito trattamenti ormonali?) per poter fare delle ipotesi più o meno concrete.

Le consiglio sicuramente di farla visitare dal suo medico veterinario per effettuare una attento esame Clinico con particolare attenzione all'apparato genitale. Potremmo anche far effettuare un esame ecografico per visionare l'apparato genitale e per poter escludere delle patologie a carico dell'utero e/o delle ovaie (ad es. endometriti o cisti ovariche) che potrebbero giustificare la sua anamnesi riguardo i frequenti calori ed anche la possibilità di una gravidanza isterica con un quadro di mastite iniziale.

Non si preoccupi particolarmente quindi, ma allo stesso tempo si adoperi in tempi brevi per accertare le reali condizioni della sua cagnolina, perché la medicina preventiva è la cura migliore in ogni situazione. Una volta visitata vedrete insieme se sia il caso di effettuare una terapia mirata a risolvere l'infiammazione mammaria (ad esempio anche con dell'Arnica Montana in granuli) o solo con una soluzione locale (ad es. impacchi almeno 2 volte al dì soluzioni di Aloe e Calendula).

Prima di passare a trattarla con degli antibiotici e/o degli anti-infiammatori, che dovrà somministrare per almeno una settimana, ovviamente consulti il suo veterinario di fiducia. Spero di esserle stato utile e se ne dovesse avere bisogno non esiti a ricontattarmi. Cari saluti a lei ed una carezza a Frida.

