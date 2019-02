le anim@il

Caro dottor Alessandro Benvenuti, seguo sempre la sua rubrica. Le scrivo ora perché ho un cagnolino, meticcio di 8 anni, si chiama Chapo e sono almeno 2-3 settimane che presenta delle feci con il sangue e sta spesso incurvato con la schiena. L'ho fatto vedere a una sua collega che mi ha dato dei fermenti lattici e ha cambiato alimentazione dicendomi che dalle analisi delle feci non c'erano parassiti e quindi forse si tratta di un'enterite da cattiva alimentazione o tossica. Il mio Chapo sta comunque bene, ma il problema è rimasto. Altra cosa che fa è quello che fa molta pipì, almeno una decina al giorno. Cosa posso fare? La ringrazio anticipatamente e la saluto. Ernesto

Caro Ernesto, cercherò come al solito di dare una mano a chi mi scrive, soprattutto nella scelta di una linea guida che permetta al proprietario dell'animale in difficoltà, in accordo con il veterinario curante, di stabilire una strategia per una rapida diagnosi e una mirata terapia.

Nel suo caso, vista l'anamnesi, penso che la cosa migliore sia quella di fare degli accertamenti ecografici perché è probabile che il suo cagnolino possa soffrire di problemi all'apparato urogenitale, in particolare alla prostata. Infatti spesso sintomi come quelli che lei ha descritto si evidenziano in cani maschi, spesso stimolati a marcare il territorio, per la presenza di femmine in calore.

Una ipertrofia prostatica può determinare un incurvamento al momento della defecazione, presenza di sangue sia nelle urine che nelle feci.

Altri esami che possono essere utili sono uno completo delle urine e una esplorazione rettale: infatti da questi semplici test possiamo evidenziare una patologia prostatica che può esplicarsi sia come una semplice ipertrofia sia con un processo degenerativo. Potrebbe intanto somministrare anche dei rimedi naturali come del Cantharis e del Sabal per diminuire una possibile infiammazione urogenitale.

Nel frattempo provi a passare piano piano ad una dieta casalinga così composta: - 120 gr. di riso integrale lessato e sciacquato per bene - 270 gr. di tacchino cotto al vapore - 1 zucchina lessata - 1 carota lessata - 2 cucchiaini di olio di semi di lino - una dose di integratore a base di acidi grassi omega3 omega 6 - 300 mg. di Vitamina C. Questa dieta si somministra in anche 2 pasti per un cane che pesi tra i 10-15 kg. di peso per almeno due settimane magari alternando, come parte proteica. al tacchino del pesce (nasello o merluzzo lessati). Mi faccia gentilmente sapere gli sviluppi e se gli servono degli altri consigli naturali e non. Un saluto a lei e al suo amato Chapo.

