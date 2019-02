le anim@il

Caro dottor Alessandro Benvenuti vorrei esporLe il mio problema che inizia a diventare pesante anche perché abito con mio moglie e mio figlio di 16 anni, in un condominio. Abbiamo un delizioso volpino maschio di nome Brad di circa 11 mesi, con noi da quando aveva due mesi. È un cagnolino timido che non si fa accarezzare dagli estranei. Ora è attirato dagli altri cani, ma solo per annusarli e non per giocare, come faceva i primi mesi - ha atteggiamenti di sottomissione anche con cuccioli di pochi mesi più giocherelloni di lui, non abbaia mai, fuori casa purtroppo è sempre al guinzaglio poiché non risponde ai comandi. È praticamente la mia ombra. Il nostro problema è: quando Brad è in casa, anche con noi presenti, abbaia per qualsiasi rumore: cosa possiamo fare? Saluti cordiali, Marco

Caro Marco non le nego che aver un quadro completo per una diagnosi precisa avrei bisogno di molte altre informazioni e di verificare le sue condizioni cliniche ma cercherò di aiutarla ugualmente.

Brad ha sicuramente bisogno della vostra presenza e delle vostre carezze ma allo stesso tempo ha anche necessità di interagire con i suoi simili e di giocare per scaricare tutta la sua energia.

Ritengo che l'atteggiamento di continua attenzione nei confronti del vostro cane possa determinare anche dei comportamenti non corretti come il continuo abbaiare. Nella mia esperienza questo comportamento può verificarsi sostanzialmente per quattro ragioni: la prima è la richiesta continua di attenzioni, è penso sia il caso di Brad.

La seconda è per la noia, infatti molti cani abbaiano perché non sanno cosa fare, vorrebbero giocare ma sono soli. La terza è quella in cui l'animale vuole tenere tutto sotto la sua autorità e quindi abbaia per la territorialità (controlla la casa e dintorni). La quarta, che fa comunque parte volendo della richiesta continua di attenzioni, avviene anche per l'ansia da separazione che in una prima fase si manifesta con un abbaio continuo in assenza dei padroni. Nel caso di Brad dovreste ignorarlo completamente, evitandolo addirittura tutte le volte che abbaia. I primi tempi non sarà facile, ma vedrete che sortirà un effetto sorprendente dopo qualche giorno di completo disagio di tutti. Penso comunque che la cosa migliore sia quella di confrontarsi con il vostro veterinario e valutare se sia il caso di fare un percorso di terapia comportamentale magari facendosi sostenere da un veterinario comportamentalista esperto. Un caro saluto.

