le anim@il

Carissimo dottor Alessandro Benvenuti, le scrivo per la mia cagnetta, Lara meticcia di 12 anni, alla quale sono stati trovati dei valori renali alti e che sta facendo una terapia endovenosa di fluidi associato a del ribes PET e una 1/2 compressa di norvasc. Vorrei il suo prezioso parere e soprattutto vorrei curarla con dei prodotti naturali per aiutarla a drenare e poterla alimentare con una dieta naturale più idonea. Le sarei anche molto grata se potesse rispondermi con una certa urgenza perché le ultime analisi sono peggiorate. Grazie di cuore. LauraCara Laura prima di tutto penso sia il caso di parlare col suo medico veterinario di fiducia per chiedergli se sia il caso, viste le sue condizioni attuali, di fare ulteriori accertamenti (ad esempio un'ecografia) per permetterci di avere qualche dato in più importante per effettuare una diagnosi ineccepibile e quindi per poter stabilire anche una strategia terapeutica mirata e soprattutto cercare di avere una prognosi certa del caso.Se si trattasse di una forma di insufficienza renale cronica, potremo infatti cercare di tenere in equilibrio la situazione renale, cercando di aiutare la sua cagnolina non solo con una terapia convenzionale mirata ma anche con una dieta specifica e con dei rimedi non convenzionali che aiutino l'animale a far filtrare al meglio gli organi emuntori.Non le nego che dovrei avere molti più dati anamnestici del suo cane (ad es, i valori ematici renali, epatici, calcio e fosforo, emocromo) per poter dare una valutazione generale. Ma penso che già una dieta ipoproteica, sia essa commerciale che casalinga, dovrebbe dare al suo cane un notevole sollievo.Per il casalingo somministrare riso integrale, coniglio e/o tacchino alternato a del nasello, verdure lessate e passate ed un cucchiaio di olio di semi di lino, ma per fare un vestito adeguatoalla sua piccola mi rivolgerei ad un collega nutrizionista per fare una dieta ben bilanciata in base alle sue esigenze cliniche attuali.Utilizzerei anche dell'acqua minerale specifica e somministro spesso dei brodi vegetali.Altra cosa che dovremo fare è quella di somministrare una integrazione a base di acidi grassi omega 3 omega 6 che ci aiuteranno in questa grave patologia.Come attività benefica drenante possiamo utilizzare dei rimedi fitoterapici come dell'Equisetum od Omeopatici come del Berberis. Spero di esserle stato d'aiuto e di risentirla presto. Un caro saluto a lei e una carezza a Lara.