le anim@il

Gentile dottor Benvenuti, volevo un consiglio a proposito del mio Golden Retriever di 12 anni. Ha un problema a livello carpale della zampa e ormai non riesce più a poggiarla. La nostra veterinaria sospetta un'infezione o un tumore. Ci ha consigliato esami del sangue, Rx, TAC e, nel caso, un prelievo dell'osso. Mi sembra sinceramente troppo per un cane di 12 anni. Posso chiederle un consiglio e, nel caso, qualche cosa di naturale adatto? Per adesso prende soltanto antidolorifici ed antinfiammatori. Grazie per la sua bella rubrica e per la sua attenzione. SilviaCara Silvia, penso che lei dovrebbe affidarsi alla sua sensibilità e alla sua esperienza di vita con il suo cane e riparlare molto serenamente con la collega che la sta seguendo.Effettuerei comunque una semplice radiografia che potrebbe darci degli indizi importanti per la diagnosi. Se si sospetta di una osteomielite e/o di una neoplasia ossea già questo semplice esame, magari associato a degli esami del sangue (emo-biochimico completo ), può darci delle indicazioni importanti.Però non ci fasciamo la testa prima di essercela rotta e valutiamo molto serenamente tutte le possibilità, tra cui anche quella di un fatto infiammatorio cronico, che in un Golden Retriever di 12 anni ci può stare.Io penso comunque che almeno questi primi e semplici esami andrebbero fatti; infatti non causeranno particolari stress al suo cane e non dovrebbero essere molto cari. Nel frattempo potrebbe utilizzare degli integratori a base di condroitin solfato e di glucosamina, come azioni di protezione delle articolazioni e magari somministrare dei rimedi naturali per esercitare un'azione anti infiammatoria concreta ma dolce e non gastrolesiva.Mi riferisco all'utilizzo di rimedi come dell'Arnica Montana 30 CH 3 granuli 3 volte al dì per almeno 3 settimane che potranno aiutare il cane ad alleviare il dolore articolare. Mi tenga informato sugli sviluppi. Saluti cari a lei ed una carezza al suo cagnolone.riproduzione riservata ®