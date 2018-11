le anim@il

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Caro dr. Alessandro Benvenuti, abbiamo tre gatti, Lucy ha ben 14 anni e presenta da ormai 3 mesi una ciste vicino ad una mammella che da un granello e diventata di un diametro di circa 8 cm. Abbiamo deciso di darle soltanto degli antinfiammatori e di aspettare un pochino, vista l'età Però la ciste come le ho detto è aumentata ed ora comincia anche ad avere dei problemi respiratori, soprattutto la sera. Mia figlia Daria è molto preoccupata e quindi abbiamo deciso di scriverle. Possiamo fare qualcosa di più per la nostra amata Lucy? La ringraziamo anticipatamente per la sua cortese risposta. Cordiali saluti.Claudio, Daria e Lucy, Fez e Tabata.Cari Claudio e Daria, per fare le cose più appropriate per Lucy, siano esse convenzionali che non convenzionali, bisogna prima di tutto fare una diagnosi definitiva.Ovviamente dovrei avere molti più dati per provare a fare delle ipotesi anche se da quello che scrivi l'ipotesi più probabile e che si possa trattare di una patologia infiammatoria degenerativa: riportate quindi al più presto la gatta dal vostro veterinario di fiducia e confrontatevi sulla possibilità di fare degli accertamenti (esami del sangue, radiografia ad es.) che vi permettano di fare una diagnosi esatta. Io comunque la chirurgia non la escluderei a priori perché se la gatta gode di un buon equilibrio metabolico, l'asportazione chirurgica, fatta in una struttura adeguata con tanto di anestesia gassosa, potrebbe essere la miglior cosa da fare anche vi permetterà di effettuare un esame istologico.Ovviamente il tutto dovrà essere valutato dal vostro medico veterinario curante, anche dopo aver visto gli esami collaterali pre-chirurgici. Intanto potrete somministrare dell'Arnica montana associata a dell'aloe da dare anche nei pasti giornalieri. Integrerei poi con delle forti dosi di acidi grassi omega 3 omega 6 da mettere nel cibo per almeno 30 giorni. Mi raccomando non perdete tempo e fate vedere al più presto Lucy e vedrete che riuscirete a trovare le soluzioni migliori per la vostra amata gatta. Fatemi avere vostre notizie e se avete degli altri problemi non esitate a ricontattarmi. Un caro saluto a voi ed una carezza a Lucy, Fez e Tabata.