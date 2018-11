le anim@il

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gentile dottor Alessandro Benvenuti seguiamo tutte le settimane la sua rubrica e vorremmo avere anche noi il suo aiuto. La nostra cagnolina Ginger, Jack Russel di 13 anni, presenta delle piccole noccioline sotto la pelle all'altezza delle sue mammelle vicine alla coscia. Sono presenti da qualche mese e non sembrano aumentate, ma siccome sono indurite vorrei capire cosa dobbiamo fare e soprattutto se ci dobbiamo preoccupare. Il cane mangia cibo secco ma ama spesso prendere anche del macinato di vitello, che mia moglie gli fa tipo hamburger. Confido in una sua risposta. La salutiamo con affetto e stima per quello che fa ogni giorno. Corrado, Sabina eGingerCaro Corrado grazie veramente di cuore per le belle parole espresse nei confronti.Cercherò di aiutarla anche se i dati anamnestici dovrebbero essere maggiori, quantomeno per poterle dare delle indicazioni di massima (ad es. Ginger è stata sterilizzata? Ha fatto già accertamenti, come esami del sangue?). Un cane anziano dovrebbe essere visitato almeno 2-3 volte l'anno per effettuare una adeguata e precisa opera di prevenzione.Non avendo maggiori dati consiglio assolutamente di contattare il vostro veterinario di fiducia, se non lo hai già fatto, per valutare insieme se questi noduli possano essere riferibili a possibili fattori degenerativi. Infatti se Ginger ha presentato queste noccioline improvvisamente bisogna approfondire e fare chiarezza sulla loro natura. Oltre a farla visitare sarà utile attuare una terapia antinfiammatoria, e fare delle indagini ematologiche, ecografiche ed in caso anche radiografiche, per avere più dati possibili.Come integrazione darei degli acidi grassi omega 3 omega 6, per contrastare l'infiammazione, e del Ribes Nigrum in gocce. Attuerei una dieta antinfiammatoria a base di pesce, riso integrale e verdure con dell'olio di semi di lino a freddo, evitando la carne di vitello, perché da tanti studi scientifici pubblicati anche recentemente, potrebbe aumentare l'indice di infiammazione. Fatela visitare al più presto e tenetemi informato sugli sviluppi. Un caro saluto.riproduzione riservata ®