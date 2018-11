le anim@il

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gentile dottor Alessandro Benvenuti le scrivo per il mio gattone Chapo, europeo mix siamese di 7 anni, sterilizzato che spesso soffre di cistiti con urine sanguinolente. Abbiamo fatto tante cure antibiotiche ed antinfiammatorie che lo fanno stare meglio per un po' ma poi, quando scongiuriamo l'intervento chirurgico, e passano circa 2-3 settimane si ripresentano i problemi. Abbiamo cambiato parecchie marche di croccantini ma non succede nulla di nuovo. Vorrei avere dei consigli naturali e valutare se si potessero percorrere nuove strade. La ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità e complimenti veramente per la rubrica che è diventata un punto di riferimento per noi amanti degli animali, anche per l'aiuto nelle adozioni. Saluti,Giancarlo e ChapoCaro Giancarlo grazie per la gratificazione. Approfitto per ricordare che potete approfittare per la ricerca di adozioni anche del mio profilo FB dedicato (Alessandro Benvenuti Adozioni SOS) dove potrete postare tutti gli annunci per le adozioni che volete.Parliamo ora di Chapo cercando di dare delle indicazioni che possano aiutarla a trovare una soluzione idonea anche alla sua qualità di vita. Per prima cosa dovrei avere dei dati anamnestici maggiori (ad es. ha fatto analisi ematologiche, urine complete, Rx, ecografia addominale.) ma sicuramente la prima cosa da fare è quella di confrontarsi con il vostro medico di fiducia e cercare di emettere una diagnosi certa.Bisognerà infatti valutare la situazione a livello dell'apparato urogenitale (vescica, ureteri, reni ad es) per comprendere se ci siano delle alterazioni funzionali e/o metaboliche.Se non sono stati fatti ulteriori accertamenti, dopo l'esame delle urine, direi di fare un profilo emato-biochimico completo e una ecografia addominale per verificare a 360 gradi le condizioni di Chapo. Una volta avuta la valutazione potrete decidere la migliore strategia terapeutica o chirurgica, in caso di calcolosi non risolvibile farmacologicamente e con la nutrizione adeguata.Per quanto riguarda una possibile terapia naturale direi di mettere il gatto a dieta casalinga ben bilanciata e consigliata da un collega esperto. Come supporto integrativo utilizzerei degli acidi grassi omega 3 omega 6 e del Ribes Nigrum in gocce. Potrete anche iniziare a somministrare del Berberis, del Solidago e del Cantharis in gocce o compresse sotto indicazione di un medico esperto di medicina non convenzionale. Farei molta attenzione anche alla assunzione dell'acqua da bere, valutando il ph delle urine e la composizione della renella trovata in sede di accertamenti. Spero di avere presto vostre notizie. Un caro saluto.riproduzione riservata ®