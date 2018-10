le anim@il

Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Caro dottor Alessandro Benvenuti grazie per i suoi innumerevoli preziosi consigli che ci dà tutte le settimane su Leggo. Le scrivo per la mia gatta Maggie, europea per certosina di circa 13 anni che presenta un nodulo che tende ad aumentare sulla spalla. La parte non le fa male ma nell'ultimo mese è diventata da una testa di spillo ad una nocciola e quindi non sappiamo cosa fare. Non ha dolore e sembra che non gli importi della lesione ma vorremmo sapere da lei cosa fare di Green e come comportarci. La nostra veterinaria ha detto di dargli un antinfiammatorio e di portargliela la prossima settimana. Dimenticavo: mangia spesso schifezze che ruba agli altri gatti dei vicini ma è vaccinata ogni anno. Grazie per quello che fa e se ci risponde le saremo grati. Maurizio, Silvia e MaggieCari Maurizio e Silvia per la vostra cara gatta dovrete prima di tutto confrontarvi con la vostra veterinaria che dopo averla visitata clinicamente vi darà delle indicazioni diagnostiche ma anche terapeutiche, oltre all'antinfiammatorio già prescritto.Il fatto che si sia sviluppato così velocemente ovviamente non è una cosa buona ma prima di pensare a un problema di natura degenerativa direi che sarà il caso di effettuare magari anche degli accertamenti strumentali (come ecografia ad es) e anche ematologici (profilo ematobiochimico) vista anche l'età della gatta.Tutto ciò ovviamente se non è stato già fatto qualcosa da poco, come quadro preventivo, e se il medico curante vi faccia già alla visita una sua diagnosi precisa. Se Maggie ama andare dai vicini potrebbe anche aver subito un piccolo trauma che magari si è calcificato e quindi o terapeuticamente o chirurgicamente si dovrebbe risolvere velocemente.Nel frattempo che ci sia la diagnosi somministrerei comunque dell'Arnica Montana in granuli alla 30 CH e dell'Apis mellifica sempre in granuli per almeno una decina di giorni. Passerei a una alimentazione più attenta, meglio ancora se casalinga o dietetica commerciale umida.Integrerei il tutto con del Ribes Nigrum in gocce e degli acidi grassi omega 3 omega 6 nelle giuste proporzioni per il peso della vostra gatta. Spero di esservi stato utile ed attendo vostre news presto. Resto a disposizione se c'è ne fosse ancora bisogno. Un caro saluto a tutti e una coccola a Maggie da parte mia.riproduzione riservata ®