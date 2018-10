le anim@il

Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Caro dottor Alessandro Benvenuti tutta la nostra famiglia segue la sua bella rubrica tutte le settimane ormai da anni per la pagina adozioni e per i suoi consigli. Ora abbiamo bisogno di lei perché la nostra gatta presenta delle piccole perdite dalla sua vulva. Regina, così si chiama, ha circa 1 anno e l'abbiamo sterilizzata circa 3 mesi fa. Abbiamo notato da qualche giorno delle macchioline scure nella sua cuccia e nella lettiera. Pensavamo di portarla dalla nostra veterinaria ma prima volevamo sapere da lei se c'era qualcosa di naturale da poter fare. Grazie mille e mi raccomando ci risponda.Cordiali saluti da Milano.Anna Maria, Vincente ReginaCara Signora AnnaMaria prima di tutto grazie per la fedeltà nel seguirci tutte le settimane da anni. Tutto questo ci riempie di gioia e soprattutto di nuovi stimoli per fare sempre del nostro meglio. Parliamo ora di Reginae sicuramente la prima cosa da fare è quella di poter effettuare una precisa diagnosi. Infatti potrebbe trattarsi di una semplice cistite (ad es. batterica o micotica) ma anche esserci un interessamento più complesso ( renella e cistite emorragica). Sarebbe utile, ovviamente dopo aver fatto visitare la gatta dalla sua veterinaria di fiducia, effettuare degli accertamenti come un esame delle urine, un esame ecografico e magari anche delle analisi del sangue di base. Una volta visti i risultati degli esami potrete stabilire una diagnosi precisa e quindi partire con un'adeguata strategia terapeutica volta a risolvere il problema di Regina.Intanto comunque farei attenzione alla sua dieta, magari preferendo una dieta casalinga ben bilanciata (ad esempio a base carne bianca o pesce, riso integrale, carota) o invece una commerciale dietetica specifica. Aggiungerei comunque un'integrazione a base di acidi grassi omega 3 omega 6 per trenta giorni e somministrerei del Cantharis 30 CH 3 granuli 2 volte al dì per almeno 2 settimane. Comunque vi consiglio di far vedere la vostra amata gatta al più presto, per cercare di avere più dati certi e comprendere l'eziologia della problematica in corso. Spero di esservi stato utile ed attendo vostre news sugli sviluppi della situazione. Intanto saluti a a tutti voi ed una carezza a Regina.riproduzione riservata ®