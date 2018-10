le anim@il

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Caro dottore Alessandro Benvenuti le scrivo dal Pakistan dove mi sono dovuta trasferire per lavoro con mio marito, ma siccome la seguivo sempre quando vivevamo in Italia, continuo a farlo online. Grazie per quello che fa per noi amanti degli animali ogni settimana con la sua rubrica. Le scrivo per una gatta randagia che ha fatto davanti a casa nostra 5 micietti da 2 giorni ma continua ad avere delle perdite di sangue dalla vulva. Io le do da mangiare ogni giorno 3 volte e poi le ho creato una cuccia per lei e i piccoli. Non posso metterla dentro perché i miei animali le darebbero sicuramente fastidio, ma vorrei essere sicura che non ci siano problemi per la sua salute. Cosa potrei fare o dargli per aiutarla? La ringrazio veramente se potesse rispondermi velocemente.Saluti cari da EsterCara Ester mi fa molto piacere sapere che nonostante tutta questa distanza lei continua a seguirci. Cercherò, per quello che mi è possibile e basandomi dalla sua anamnesi, di aiutarla a fare il meglio per la gatta-mamma.Un pochino di perdite dopo aver partorito possono essere anche normali, ma l'importante e che non siano profuse e maleodoranti. Infatti dopo aver partorito per qualche giorno possono esserci delle piccole perdite ematiche conseguenti al travaglio.Controllate se la gatta mangia con appetito, segue bene i gattini allattandoli in maniera omogenea e soprattutto che non beva tanto e abbia abbattimento. Detto questo sarebbe comunque bene, anche se sicuramente non sarà facile, farla controllare da un collega del luogo, per effettuare oltre alla visita magari una Rx o una ecografia per controllare lo stato dell'utero (eventuali feti, placente ritenute.).Potete intanto dare dei rimedi naturali come del Lachesis e dell'Echinacea in gocce e dell'Arnica in globuli che aiuteranno la piccola in questa fase post-partum. Date una dieta ricca di proteine di qualità (carne rossa, tuorlo d'uovo,pesce ad es.) associata a del riso e integrate il tutto con degli integratori ricchi di acidi grassi e taurina.Per qualsiasi altro problema non esitate a ricontattarmi. Buona permanenza e saluti cari a tutta la truppa a 4 zampe.riproduzione riservata ®