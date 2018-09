le anim@il

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Caro dottor Alessandro Benvenuti, sono la proprietaria di un bel cane James, di circa 11 anni. Da un po' di tempo, manda un odore nauseabondo dalla bocca. Mangia sempre croccantini e non gli ho quasi mai lavato i denti, perchè non lo sopporta, ma ora non so proprio cosa fare e che accorgimenti prendere. Non vorrei farlo addormentare ma non le nego che mi dispiace perché vedo che soffre. La ringrazio per i consigli che sicuramente potrà darmi per eliminare questo inconveniente molto fastidioso per il mio adorato James e per me. Le invio cordiali saluti e la ringrazio fin da ora. RossanaCara Rossana penso che la cosa migliore sia quella di appurare con una accurata visita le condizioni del suo James. Il forte odore che proviene dalla bocca può essere infatti provocato sia da patologie esclusivamente orali (ad es. tartaro dentale, piorrea, ascessi, epulidi ulcerati) ma anche essere il sintomo di patologie metaboliche generali (ad es. sindrome uremica da insufficienza renale).Per questo magari valuterei insieme al suo medico veterinario di fiducia se sia il caso di fare un controllo ematologico (ad es. profilo emato-biochimico).Provi intanto a osservare lei, aprendo con attenzione la bocca del suo cane, se ci siano delle lesioni macroscopiche che potrebbero darci delle ulteriori indicazioni. Magari potrebbero esserci delle lesioni della mucosa orale o dei denti che possono portare anche a un sanguinamento e a un'aumentata salivazione.Se ci fossero delle lesioni alla mucosa orale potrebbe intanto applicare all'interno della bocca delle soluzioni o dei gel a base naturale come dell'Aloe e/o della propoli (almeno 2-3 volte al dì), oppure un prodotto chimico a base di sostanze antinfiammatorie per ridurre l'infiammazione. Cerchi di tenere sempre la bocca sotto controllo e di pulire qualsiasi eccesso di saliva. Altra cosa importante è quella di apportare un'integrazione vitaminica appropriata soprattutto a base di vitamina A e di vitamina C (sotto prescrizione medica) per aumentare la resistenza e la capacità riparativa della mucosa orale. Mi faccia sapere gli sviluppi e mi raccomando cerchi di provvedere in tempi rapidi per evitare danni importanti; vedrà che il suo amato James né trarrà un notevole beneficio. Cari saluti a lei e James.riproduzione riservata ®