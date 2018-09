le anim@il

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Caro dottor Alessandro Benvenuti le scrivo perché leggiamo sempre i suoi suggerimenti e quindi ci siamo decisi di scriverle anch'io e mia figlia Laura per il nostro cagnolino che si chiama Pit, 7 anni, meticcio, che da circa 10 giorni ha una tosse che nonostante antistaminici e flumicil non gli passa. Sembra come che si strozzi e lui che un cagnolino di piccola taglia, mixer barboncino ci fa tanta pena. La veterinaria ci dice di continuare con gli antibiotici ma noi, dopo 10 giorni vorremmo smettere. Possiamo dargli qualcosa di naturale per aiutarlo poverino? La ringraziamo per tutto quello che fa per i nostri amici a 4 zampe e le saremmo molto grati se ci potesse rispondere. Grazie di cuore. Saluti cari. Leo, Laura e PitCari amici prima di tutto grazie per la vostra fiducia e per la vostra fedeltà nel seguirci tutte le settimane.Per prima cosa, per poter aiutare al meglio Pit, riparlate con la collega e confrontatevi con lei perché purtroppo in questo periodo c'è una notevole recrudescenza di forme batteriche o virali che colpiscono, grazie anche al clima di queste settimane ed al notevole inquinamento ambientale, le prime vie respiratorie dei nostri piccoli amici. Per scrupolo effettuerei comunque anche una Rx per stare tranquillo e verificare al meglio l'apparato respiratorio a livello tracheale, bronchiale e polmonare.Se la collega lo ritenesse opportuno potreste anche fare un prelievo venoso per avere qualche accertamento di laboratorio e valutare le possibili infezioni in atto.Intanto come consiglio dolce di direi di utilizzare dell'Echinacea in gocce per almeno 2 settimane, associata a degli sciroppi a base di Drosera, Pulsatilla, Arnica per almeno 10 giorni mattina e sera. Assocerei anche una adeguata integrazione con degli amici grassi omega 3 omega 6 e dei probiotici per agire sia in senso antinfiammatorio che per migliorare la risposta immunitaria intestinale e respiratoria. Tenetemi cortesemente aggiornato sugli sviluppi e se fosse necessario non esitate a ricontattarmi via email. Tanti cari saluti a tutti.