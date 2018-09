le anim@il

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gentile dottor Benvenuti io e la mia mamma la seguiamo tutte le settimane e ci siamo rivolti a lei già un'altra volta per il nostro gatto e con i suoi consigli green abbiamo risolto le problematiche gastroenteriche. Invece oggi le scrivo in merito al mio cane Jack di circa 12 anni, che da un po' di tempo è affetto da un fungo o dermatite... dal quale non riusciamo a farlo guarire. Abbiamo già provato con il clorexyderm soluzione schiuma, abbiamo fatto dei bagni con lo shampoo antisettico ma si gratta sempre. La sua pelle puzza come di formaggio e non sappiamo più cosa fare. Il nostro veterinario lo può vedere la prossima settimana e quindi vorrei intanto il suo aiuto. La ringrazio anticipatamente. Maria e Paola e JackCara Maria grazie per la sua regolarità nel seguire la nostra rubrica. Per il suo caro Jack bisognerebbe prima di tutto eseguire un'attenta visita dermatologica per valutare se sia il caso di fare degli accertamenti come dei raschiati cutanei, un esame del sangue (emo-biochimico completo).Da come hai ben descritto le lesioni potrebbe trattarsi di una importante infezione batterica e da malassetia che normalmente da un odore della cute simile. Per questo potrebbe essere necessario anche una terapia generale antibiotica associata a dei bagni specifici per questo tipo di problematica.Una volta riusciti a fare la diagnosi certa, e per questo devi assolutamente confrontarti con il tuo veterinario di fiducia, sarà bene stabilire un'idonea strategia terapeutica sia essa naturale o non ma anche una adeguata dieta che ci permetterà di risolvere i problemi di Jack il più velocemente possibile.Intanto comincerei a somministrare del Sulphur 30 ch in granuli associato a del Cardo Mariano in capsule. Localmente farei delle applicazioni con una soluzione di Tea tree Oil alternata con un'altra a base di Calendula ed Aloe. Integrerei poi la dieta casalinga a base di merluzzo, riso e verdure con della Biotina e degli acidi grassi omega 3 omega 6 per almeno 3-4 settimane. Ricordatevi di fare visitare Jack al più presto e comunque tenetemi aggiornato sugli sviluppi. Cari saluti a tutti Jack compreso.riproduzione riservata ®