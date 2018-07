le anim@il

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gentile dottor Alessandro Benvenuti io e mia moglie un bel cucciolo di bulldog inglese, George, di circa 6 mesi che presenta spesso dei problemi di lacrimazione e di congiuntiviti purulente. Noi facciamo spesso pulizia con una soluzione di acido borico specifica per gli occhi ma se non mettiamo collirio al cortisone ed antibiotico, prescrittaci dalla nostra veterinaria, non passa. Ho notato però che quando cambio crocchette lui tende a ricascarci Potrebbe darmi dei suoi preziosi consigli per favore? Grazie e complimenti per la sua rubrica, ricca di consigli preziosi. Saluti cordiali Massimo, Federicae GeorgeCari amici grazie per seguirci tutte le settimane. Per il vostro amato George, vista anche la razza, indubbiamente potrebbero esserci anche delle problematiche di intolleranza alimentare, che per quello che è la mia esperienza, spesso possono sfogare non solo a livello cutaneo o gastroenterico ma anche a livello oculo-congiuntivale e delle orecchie, favorendo l'insorgenza di infezioni secondarie.Direi che la cosa migliore sia quella di parlarne con la collega che segue Geroge ed escludere che ci siano delle componenti congenite (ad es. entropion) o delle infezioni importanti (ad es. batteriche e/o micotiche). Descrivete anche le vostre osservazioni sul cambio di alimentazione e magari rivolgetevi a un collega nutrizionista per sviluppare una dieta casalinga monoproteica a base di pesce o coniglio.Potreste comunque anche effettuare delle ricerche (esami del sangue e tamponi oculari) per avere più notizie utili ad una diagnosi certa e sviluppare una adeguata strategia terapeutica.Nel frattempo direi di passare a una dieta casalinga, tipo quella di oggi o a un alimento dietetico monoproteico al pesce, valutando bene la sua etichetta ed il suo valore biologico. Potrete integrare con degli acidi grassi omega 3 omega 6, del Ribes Nigrum in macerato glicerico. Utilizzerei anche dell'Apis Mellifica 30 CH 3 granuli 2 volte al dì per almeno 3 settimane. Mi raccomando non trascurate la cosa e confrontatevi con il vostro medico veterinario di fiducia. Per qualsiasi dubbio o chiarimento non esitate a ricontattarmi. Cari saluti a voi ed una carezza a George.riproduzione riservata ®