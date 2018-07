le anim@il

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gentile dottor Alessandro Benvenuti le scrivo per il mio gatto Frankie, persiano bianco di 3 anni che presenta ormai da mesi una zona di dermatite con perdita di pelo, a metà della coda. Abbiamo dato sotto prescrizione del nostro veterinario sia antibiotici locali che per via generale almeno 2-3 volte, associati a dei cortisonici ma con pochi risultati. Il gatto continua a non avere pelo e si lecca spesso. Possiamo aiutarlo con qualcosa di naturale caro dottore. Grazie di cuore per la sua bella rubrica che seguiamo sempre io e la mia famiglia tutte le settimane e per la sua disponibilità.Cordiali saluti:Francesco e Frankie Caro Francesco grazie per la sua fedeltà nel seguirci tutte le settimane. Cercherò di aiutarla ma lei comunque dovrà affidarsi alle cure ed alle visite cliniche del collega.Si confronti sempre con il suo medico veterinario nell'interesse sia di un rapporto sano di chiarezza e collaborazione ma anche nell'interesse del suo amato Frankie.Per prima cosa bisognerebbe fare una diagnosi certa (dermatite batterica, problemi di dermatite autoimmune, coda dello stallone su base ormonale?). Una volta riusciti a fare una diagnosi, magari potreste consultare anche un dermatologo, potremo sviluppare un'adeguata strategia terapeutica sia essa convenzionale o non convenzionale.Intanto direi di seguire una dieta antinfiammatoria a base di pesce, riso e verdure passate con una forte integrazione di acidi grassi omega 3 omega 6, probiotici, vitamina B e Vitamina C.Utilizzerei anche del Ribes Nigrum alla 5 DH per almeno 3-4 settimane associato a dei trattamenti locali di Calendula ed Aloe soluzione e di Propoli crema per almeno 2 settimane. Tenetemi aggiornato sugli sviluppi e soprattutto non sottovalutate la problematica. un caro saluto a voi e una carezza a Frankie.riproduzione riservata ®