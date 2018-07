le anim@il

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Caro dottor Alessandro Benvenuti prima di tutto la ringrazio per la sua bella rubrica che seguo tutte le settimane. Le scrivo per un problema del mio cane, Loky, un boxer tigrato di 7 anni che presenta una specie di porro sulla palpebra, che ogni tanto sanguina. La lesione è cresciuta negli ultimi mesi e sanguina a volte da un paio di settimane. Le invio anche una foto per avere una idea migliore. Secondo lei cosa dovrei fare? Grazie mille per la sua attenzione. GiadaCara Giada quella che ha descritto nella sua mail come un porro è un'escrescenza di possibile natura neoplastica. È molto probabile che Loky a volte si strusci con una zampa oppure su una superficie, avendo prurito, e quindi la lesione comincia a sanguinare.La prima cosa da fare è quella di mettere al cane un collare elisabettiano, per non permettergli di peggiorare ulteriormente la situazione.Poi porterei di corsa Loky a fare un controllo generale dal vostro medico veterinario di fiducia, il quale penso vi consiglierà l'intervento chirurgico per l'asportazione della neo-escrescenza.Prima di effettuarlo sarà bene magari fare un minimo di accertamenti per valutare al meglio le condizioni cliniche dl cane, non più giovanissimo, per fare un'anestesia nel miglior modo possibile.Deve stare comunque tranquilla per l'intervento che non necessiterà di tempi lunghi di anestesia ma ovviamente andrà svolto da un collega di una certa esperienza. Altro aspetto importante sarà quello di far effettuare un esame istologico per poter verificare la natura (Adenoma? Adenocarcinoma?) della lesione. Mi raccomando non perda troppo tempo perché il cane nel grattarsi potrebbe peggiorare la situazione e sopratutto lesionare anche la cornea. Tenetemi cortesemente informato sugli sviluppi. Cari saluti a lei e a Loky, naturalmente.