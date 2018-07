le anim@il

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Caro dottor Alessandro Benvenuti la ringraziamo sia io che la mia compagna per la sua dedizione nel rispondere a tutti noi lettori. Ci siamo decisi a scriverle perché ogni settimana la leggiamo prima di andare al lavoro a Torino. Abbiamo una bella boxerina di circa 4 anni che presenta ormai da circa un paio di mesi una sorta di piccola ciste sulla coscia (le invio una foto).La nostra veterinaria ha detto che se non sanguina possiamo lasciarla così, altrimenti di operarla in anestesia generale per toglierla. Noi non sappiamo che fare e volevano sapere se può darci qualche consiglio green per Roxie. La ringraziamo e aspettiamo suoi preziosi consigli. Cordiali saluti. Matteo e CristianaCari Matteo e Cristiana grazie veramente per la vostra fedeltà settimanale, cercheremo sempre di fare meglio per tutti voi che ci seguite numerosi ogni settimana ormai da anni.La collega non vi ha detto delle cose sbagliate anche perché dalla foto inviata, anche se non molto a fuoco, sembrerebbe una sorta di porro di probabile natura virale, cosa molto comune nei cani di razza come quella di Roxie.In effetti io attuo la stessa strategia, se sanguina lo opero altrimenti osservo anche se utilizzo dei rimedi naturali per cercare di contrastare la crescita ed aumentare le difese immunitarie del soggetto.Per far questo ovviamente dovrei effettuare una attenta visita clinica per stabilire un rimedio naturale individuale ma intanto potete utilizzare sia dell'Echinacea in gocce e della Thuya in granuli alla 30 CH per cercare di avere un'azione di contrasto.Localmente potrete utilizzare sempre della Thuya in Tintura madre magari associata anche a del Propoli e del Tee Tree Oil da utilizzare almeno 2-3 volte al giorno per 3 settimane. Spero di esservi stato utile e di avere presto vostre notizie sulla piccola amata Roxie.riproduzione riservata ®