le anim@il

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gentile dottor Alessandro Benvenuti le scrivo perché io e mio marito leggiamo la sua rubrica tutte le settimane mentre andiamo al lavoro a Milano. Il nostro amato Ciccio, gatto europeo mix europeo persiano di 3 anni, soffre spesso di congiuntivite e noi oltre a tenergli puliti gli occhi con acido borico e acqua, trattamenti antibiotici per via orale non sappiamo più cosa fare. Ho notato che quando gli diamo da mangiare noi cucinando per lui magari un pesciolino, con verdure e riso va un po' meglio. Cosa possiamo fare per evitargli tanti trattamenti antibiotici? Grazie per la sua cortesia e professionalità. Cordiali saluti Anna,Antonio e CiccioCara Anna grazie per la vostra fedelt e per le belle parole riguardanti la rubrica. Non le nego che per darle delle indicazioni più specifiche dovrei avere più dati da lei come ad esempio se Ciccio ha fatto una visita specialistica, (con diagnosi e terapie) degli accertamenti di laboratorio (ad esempio esami del sangue, tamponi congiuntivali), o se presenta delle alterazioni congenite delle palpebre.Mi sembra quindi prioritario che lei si confronti con il suo veterinario di fiducia e ne parliate insieme per poter sviluppare una strategia che porti alla risoluzione del caso dopo avere una diagnosi certa.Ovviamente la strategia potrebbe essere sia terapeutica ma anche chirurgica con ad esempio una blefaroplastica.Se lei ha comunque notato un miglioramento con una dieta casalinga io passerei senza remore a questa facendosi comunque consigliare da un collega esperto di nutrizione.Consiglierei anche una integrazione a base di acidi grassi omega 3 ed omega 6, associata a del Ribes Nigrum 5 DH in gocce per almeno 30 giorni. Localmente potrete utilizzare dei colliri a base di Camomilla ed Euphrasia e somministrerei anche dell'Apis 30 CH 3 granuli 2 volte al dì per almeno 3 settimane. Fatemi sapere degli sviluppi e dei vostri accertamenti svolti. Saluti cari a voi e una carezza al vostro Ciccio.riproduzione riservata ®