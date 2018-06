le anim@il

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Caro dottor Alessandro Benvenuti sia io che la mia famiglia seguiamo sempre la sua rubrica e quindi mi sono deciso di scrivere per il mio cane, un maltesino di nome Roy, di 3 anni. Da qualche mese soffre di dermatite purulenta. La mia veterinaria ci ha dato antibiotici (cefalosporine) e cortisonici e da fare dei bagnati con degli shampoo medicati. Spesso mi sono curato con la medicina naturale volevo sapere se lei pensa che delle cure naturali, come ad esempio dell'agopuntura e della fitoterapia, potrebbero essere utili a Roy. Abitiamo vicino Monza ma possiamo vedere di portarlo anche a Milano. La ringraziamo per la sua attenzione e speriamo di avere qualche consiglio green per l'amato Roy. Un cordiale saluto,UmbertoCaro Umberto grazie per le sue belle parole e per la sua fedeltà nel seguire la rubrica. Per il vostro amato Roy dovremo prima di tutto accertarci che ci sia una diagnosi precisa, magari avvalorata da semplici test dermatologici (ad es. esame e raschiato cutaneo, analisi del sangue) per poter poi stabilire insieme al vostro medico di fiducia un'adeguata strategia terapeutica.Quindi per prima cosa confrontatevi con il medico curante per poi magari valutare la possibilità di effettuare una visita specialistica anche non convenzionale. Ad esempio proprio nella vostra zona ha appena aperto una struttura polivalente integrata dove potreste fare effettuare anche delle sedute di agopuntura associate con dei bagni medicati per poter migliorare la situazione cutanea con dei preparati a base di piante emollienti composte da achillea, malva e calendula.Queste sostanze infatti sono ricche di mucillagini che stimolano i fibroblasti ridando elasticità alla pelle. Inoltre potrete effettuare anche dei bagni ozonizzati e degli impacchi a base di argilla verde. Tutte queste ipotesi terapeutiche dovranno comunque essere accompagnate da una supervisione medica accurata e soprattutto di una dieta naturale a base di pesce (merluzzo e/o nasello), riso basmati, verdure lessate, curcuma, olio di semi di lino. Integrerei il tutto con del Ribes Nigrum e dell'acido ialuronico in dosi adeguate. Spero di esservi stato utile e di avere presto vostre notizie di Roy. Un caro saluto.riproduzione riservata ®