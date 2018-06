le anim@il

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Caro dottor Alessandro Benvenuti, la seguiamo sempre tutte le settimane e ci siamo decisi a scriverle per avere qualche suo consiglio, magari naturale. Il mio labrador maschio, Pelè, ha sempre avuto problemi di ossa e articolazioni: ha dovuto subire, durante i suoi 13 anni di vita, ben 3 interventi, uno per la rottura del crociato, altro per un calcolo in vescica e l'altro per una frattura del perone. L'ho sempre alimentato con speciali scatolette a basso contenuto di calcio, e di carni bianche. Ora ovviamente ha pure l'artrosi e quasi tutte le notti bagna il materasso sul quale riposa: ho notato che, quando è all'aperto, minge scarsamente e con difficoltà. Il veterinario mi dice che non è più operabile, che devo fare? Possiamo aiutarlo e farlo stare bene ancora con i miei figli? La ringrazio. Saluti cari Matteo e PelèCaro Matteo, mi dispiace molto che il caro amico a quattro zampe non stia bene e quindi cercheremo di aiutarlo subito. Personalmente cerco di prevenire questi problemi curando particolarmente l'alimentazione, e facendo delle Rx di controllo sin da cuccioli. Purtroppo avendolo operato già 3 volte e avendo la non più tenera età di 13 anni, il cane non è cosi semplice da aiutare con dei piccoli consigli.La prima cosa da fare è quella di capire insieme al veterinario di fiducia a che livello siano le problematiche articolari e genito-urinarie Potreste ad esempio fare un esame completo dell' urine (il sedimento in particolare), delle Rx ed una ecografia addominale. Una volta avuto il risultato dell'esame delle urine se necessario utilizzerei delle sostanze per stabilizzarne il PH se troppo basico: queste sostanze infatti potrebbero essere molto utili per permettere la prevenzione della formazione dei calcoli. Possiamo somministrarne sia alcuni di natura chimica che altri di natura fitoterapia; ad es. del Equiseto e della Solidago possono essere un valido aiuto. Altro aspetto che valuterei per bene è l'alimentazione: passare a una casalinga fresca che comunque va studiata in base alle esigenze cliniche del caso in cura.Cercherei anche di far muovere, per quanto sia possibile il cane, per riattivargli la muscolatura in generale e di conseguenza le sue funzioni. Si potrebbe aiutare in questo anche con dei rimedi naturali come dell'Arnica Montana, della Rhux Tox. e/o con delle capsule di un fitoterapico come l'Artiglio del diavolo, 1 capsula 2 volte al dì per almeno 3 settimane. Userei in associazione nanche degli integratori come della vitamina C e dei condro-protettori delle articolazioni come del MSM e del condroitinsolfato. Per i dosaggi seguite magari le tabelle in base al peso del cane ma soprattutto fatevi seguire dal vostro veterinario. Un'ultima cosa che mi permetto di consigliarvi è quella di far controllare la prostata che spesso se infiammata, può complicare di molto le cose. Fatemi sapere gli sviluppi. Un caro saluto a tutti.riproduzione riservata ®