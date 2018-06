le anim@il

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gentile dottor Alessandro Benvenuti, leggiamo sempre con piacere la sua rubrica dove nel 2014 ho trovato la richiesta di adozione per una gatta femmina di nome Kiji. All'epoca aveva 6 anni, secondo me altamente stressata: sbavava, non si muoveva dal letto di mia figlia e per casa faceva i bisogni ovunque. Nello stesso periodo abbiamo adottato anche un gattino maschio, Kicko, di circa un mese di età. Ora sono diventati inseparabili, lui è diventato un bel gattone. Con tanta pazienza Kiji ha smesso di fare i bisogni per casa, solo quando andiamo in ferie: il portiere accudisce i nostri due pelosi. Per dispetto Kiji fa la pipì, due o tre volte e sempre nello stesso punto. Non appena rientriamo, smette. Purtroppo però, ultimamente, sono circa tre settimane, senza alcuna ragione plausibile, ha ricominciato a fare la pipì, sempre nello stesso punto, mattina e sera e sempre quando siamo a casa! Non la rimproveriamo, la coccoliamo ancora di più, ma ormai ha ripreso questa brutta abitudine. Per favore mi aiuti. La ringraziamo, cari saluti.Andrea & famigliaCaro Andrea grazie per la fiducia e per la fedeltà. Complimenti per il vostro amore verso gli animali abbandonati perché non è da tutti prendere ben 2 gatti dalla strada, con storie complicate come i vostri. Il problema di Kiji probabilmente nasce da lontano vista la descrizione anamnestica e il fatto che le abbiate messo accanto un piccolo ha sicuramente dato maggior sicurezza alla gatta ma come ritorna sotto stress, per le vostre assenze, riappare l'ansia che la porta anche a delle eliminazioni inappropriate. Direi comunque di far visitare al più presto Kiji dal vostro medico veterinario di fiducia per poter escludere delle cause organiche (vedi cistiti batteriche e/o micotiche ad es.) magari associando anche un semplice esame delle urine completo. Se fosse tutto ok valuterei insieme al collega la possibilità di una consulenza comportamentale per poter determinare una diagnosi certa e una valida strategia comportamentale per cercare di curare questi atteggiamenti non adeguati.Nel frattempo consiglio una dieta casalinga a base di alimenti freschi e ad alto valore biologico ( ad esempio merluzzo, riso integrale, verdure, olio di cocco) integrata con una alta concentrazione di acidi grassi omega 3 omega 6 e 9, e magari con un inizio di aiuto fitoterapico (iperico, passiflora, biancospino ad esempio) e con della floriterapia (fiori di Bach, Fiori Australiani e Californiani). In questa maniera potremo intanto cercare di aiutare Kiji e portarla verso una migliore qualità di vita. Resto in attesa di avere vostre notizie. Un caro saluto.riproduzione riservata ®