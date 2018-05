le anim@il

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Caro dottor Alessandro Benvenuti spero che lei possa rispondermi perché io seguo sempre la sua rubrica in maniera quasi maniacale tutte le settimane. Dico spero perché vorrei un suo consiglio naturale per il mio adorato cavallo che presenta una bella congiuntivite che passa con degli antibiotici in collirio ma poi ritorna. Possiamo fare qualcosa per lui? Grazie e complimenti ancora per la sua bella rubrica. Un cordiale saluto dalla Brianza.Massimo e Scheggia Caro Massimo non nego che quotidianamente io seguo e faccio consulenze professionali per i piccoli animali ma a volte mi capita di dare anche dei consigli per amici a 4 zampe di grandi dimensioni Per prima cosa veda di far fare una attenta visita oculistica dal suo veterinario di fiducia, perché la sua amata Scheggia potrebbe avere sia dei banali problemi allergici ma anche delle situazioni più complesse, di origine mitotica, batterica o virale.Purtroppo dalle foto che mi ha inviato non si vede molto bene oltre una certa infiammazione congiuntivale, ma non riesco a capire se ci siano delle lesioni più profonde: per quello, come ti dicevo, serve una visita accurata, utilizzando l'adeguato strumentario (oftalmoscopio, tonometro, ad esempio).Per il momento comunque potrebbe utilizzare dei colliri a base di camomilla ed euphrasia associata a dei prodotti naturali per via orale come dell'Arnica Montana e del Ribes Nigrum in fiale o in gocce. Farei molta attenzione alla somministrazione di colliri o pomate antibiotiche con dei corticosteroidi finché non sarete riusciti a fare una diagnosi certa della patologia.Infatti se ci fossero delle lesioni anche da corpo estraneo o delle forme virali ( ad esempio herpes virus) potreste avere poi dei problemi maggiori. Spero di essere stato d'aiuto e di risentirvi presto. Per ringraziarvi della vostra fedeltà oggi, come anche da lei richiesto, potrà poi leggersi anche una recensione di un libro per comprendere meglio questo bellissimo animale e il suo rapporto con l'uomo. Un caro saluto a lei ed una carezza alla criniera di Scheggia.