le anim@il

Caro dottor Alessandro Benvenuti le scrivo perché da una settimana circa mia figlia più piccola si è presentata con un cucciolo raccolto per strada. È una femminuccia di cane tipo da caccia, sembra un Breton, ed è già stata sverminata dopo aver visto che aveva vermetti nelle sue feci. Lea, così l'abbiamo chiamata, sembra avere circa 3 mesi e pensiamo di tenerla perché si è fatta già amare da tutti noi 4 della famiglia. Siccome ha spesso le feci un pochino lente, del gas nella pancia e il singhiozzo vorrei sapere se possiamo dare qualcosa di naturale oltre i fermati lattici prescritti da una sua collega. Noi la seguiamo tutte le settimane da anni anche se non avevamo animali in casa perché ci ha colpito molto il suo approccio naturale e la cura con cui segue i suoi amici lettori a 4 zampe. Grazie mille; attendiamo sue istruzioni. Cordiali saluti. Silvio, Rita e LeaCari amici grazie per la vostra costanza nel seguire la rubrica. Per prima cosa vi consiglio di far seguire in modo costante, soprattutto per tutti questi primi mesi la ragazza perché fare un appropriato piano di profilassi è la cosa migliore per la sua salute.Per quanto riguarda invece i piccoli disturbi digestivi che sta avendo direi di passare ad esempio ad una dieta casalinga ben bilanciata, da preparare in maniera individualizzata e personalizzata, per dargli un maggiore aiuto nella fase digestiva.Userei come proteina del nasello o del tacchino, ma per questo fatevi consigliare anche dal vostro veterinario di fiducia in base al suo esame clinico.Ripeterei comunque un esame parassitologico completo delle feci compreso quello per la Giardia, che spesso colpisce i cuccioli. Per poterla aiutare comunque intanto le darei della Nux Vomica 30 CH 3 granuli 2 volte al di per almeno 2 settimane, associata anche a dei prebiotici ed a dei probiotici sempre per almeno 2 settimane. Cercate di farle fare almeno 3-4 pasti al giorno e di piccole quantità.Tenetele sempre dell'acqua fresca a disposizione cambiandola frequentemente. Fatemi sapere gli sviluppi. Un caro saluto a tutti voi e una bella carezza a Lea.riproduzione riservata ®