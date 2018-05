le anim@il

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Caro dottor Alessandro Benvenuti io e mio marito ci siamo decisi a scriverle perché la seguiamo tutte le settimane. Abbiamo una gatta, raccolta per strada in Sardegna, di ormai 15 anni e che purtroppo non facciamo visitare da almeno 3-4 anni ma perché, almeno per noi, è stata sempre bene. Da circa 11 mesi le è venuta una ciste vicino a una mammella ma io, forse per paura di un intervento, non le ho dato tanto peso. Ora però la ciste da un chicco di riso e diventata come un grosso acino di uva e noi siamo molto preoccupati anche perché da almeno 15 giorni la notte respira non bene. Possiamo fare qualcosa per lei di naturale? Lo so che mi dirà di farla visitare ma ho tanta paura a farlo e vorrei tanto che lei potesse aiutarmi. Grazie per quello che potrà fare per la mia Milly. Cordiali saluti. Giulia e FrancoCari Giulia e Franco vi ringrazio delle belle parole scritte nei miei confronti ma questo non mi può esimere dal cercare di aprirvi gli occhi e mettervi davanti alle vostre responsabilità nei confronti della cara Milly. Vi dico questo perché penso, e lo faccio ogni giorno nella mia pratica quotidiana, che quando ci sono dei problemi di salute, sia personali che del proprio amato animale, sia sempre necessario confrontarsi con il proprio medico in tempi rapidi e cercare di affrontare la problematica con la migliore strategia.Quindi, cercando di aiutarvi al meglio, portate subito la piccola ad un controllo medico dal vostro veterinario di fiducia, dove molto probabilmente vi verrà proposto, dopo un attento esame clinico, di effettuare degli accertamenti ematologici (profilo emato-biochimico ad es.) e radiologici per poter escludere un eventuale complicanza polmonare dovuta alla ciste di possibile natura neoplastica.Questo non vi deve angosciare ma anzi vi deve dare maggior forza nell'affrontare il problema per trovare poi la migliore strategia terapeutica e/o chirurgica per la vostra Milly. Non nascondiamo mai la testa sotto al cuscino ma cerchiamo di lavorare di prevenzione e soprattutto confrontiamoci subito con il nostro medico veterinario di fiducia. Detto questo magari intanto cercate di passare a una dieta casalinga naturale a base di merluzzo, riso, verdure fresche lessate ed un cucchiaino di olio di semi di lino (dieta antinfiammatori), associati ad una integrazione con degli acidi grassi omega 3 e omega 9 e magari anche con delle alghe come della spirulina che potranno dare un notevole aiuto alla vostra gatta in questo momento di difficoltà.Per quanto riguarda una terapia farmacologica Convenzionale o non Convenzionale sarà il caso di aspettare una diagnosi certa del problema della Milly. Resto in attesa di vostre notizie e vi prego di non aspettare oltre e di seguire la vostra amata gatta al meglio. Un caro saluto.riproduzione riservata ®