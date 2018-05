le anim@il

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Caro dottor Alessandro Benvenuti, la volevo prima di tutto ringraziare per le sue risposte che sono sempre chiare: ci siamo decisi quindi a chiederle dei consigli per il nostro coniglio, Rex, che ha 3 anni. Sono stato fuori per un periodo di vacanza e l'ho lasciato a mia madre, ma quando sono tornato lui era sotto tono. Perdeva tutto il pelo sotto la pancia, diarrea e non mangiava. L'ho portato subito dal mio veterinario che gli ha fatto varie terapie fra cui una flebo e degli antibiotici. Ora, dopo circa 2 settimane di antibiotici e 5 giorni di flebo, sta meglio, ma ha sempre delle brutte feci. Non le nego che sia io che mia madre siamo molto preoccupati, e vorremmo un suo prezioso consiglio. Grazie, saluti. FedericoCaro Federico, grazie per la bella mail. Cercherò di aiutarla per il suo amato Rex. La prima cosa da fare è quella di riportare il coniglio dal collega che l'ha curato. Deve confrontarsi con lui e magari proporgli di fare degli accertamenti, come ad esempio un semplice esame delle feci, se non è stato già fatto in precedenza.Infatti anche dei semplici parassiti gastrointestinali potrebbero causare la diarrea al povero Rex. Un altro aspetto importante da valutare è l'alimentazione, perché se ha un enterite è sempre bene evitare di somministrargli verdure fresche e tanto meno bagnate e anche tutti gli snack che gli davate.Di conseguenza niente lattuga o altre verdure, ma solo alimenti solidi preparati, che saprà consigliare il medico curante. Fatte queste considerazioni, forse somministrerei delle massicce dosi di fermenti lattici per riequilibrare la flora intestinale e farei molta attenzione alla reidratazione del caro Rex.Si potrebbe anche aggiungere una terapia omeopatica con Nux vomica 30CH e Arsenicum Album 30 CH 3 globuli mattina e sera di ognuno per almeno 3 settimane. Cercate insieme alla mamma di tenerlo sotto controllo per bene perché tutti i conigli, ma anche i criceti, le cavie, a differenza di quanto si possa pensare, sono molto delicati e possono aggravarsi improvvisamente anche partendo da delle banali sintomatologie. Resto in attesa di vostre notizie: un saluto a voi e una carezza a Rex.riproduzione riservata ®