LE ALTRE PARTITE

L'Inter va a caccia del secondo posto. Stasera i nerazzurri ospitano al Mezano il Torino. Tre punti per superare l'Atalanta e agganciare, appunto, la Lazio, seconda. Così Conte: «Stiamo pagando gli errori individuali, ma la strada intrapresa è quella giusta».

Strada sicuramente giusta quella del Genoa, che ieri ha battuto senza patemi a Marassi la Spal con le reti (una per tempo) di Pandev e Schoene. Finisce senza gol Cagliari-Lecce, con i pugliesi che scendono nuovamente terz'ultimi. Blitz importante per la Samp targata Ranieri, che passa 3-1 a Udine.

Friulani avanti con Lasagna e pari di Quagliarella prima del riposo. Bonazzoli e Gabbiadini nel finale decidono la sfida. Pari (1-1) al 96' tra Fiorentina e Verona, con la rete del viola Cutrone. Hellas in vantaggio con Faraoni. Altro pari (2-2) tra Parma e Bologna, Miha avanti di due gol (Danilo e Soriano), agganciato in pieno recupero da Kurtic e Inglese.(M.Zor.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA