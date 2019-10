LE ALTRE PARTITE

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Sfiora l'impresa la Svezia. I gialloblu mettono paura alla Spagna, andando in vantaggio con Berg al 50'. Le Furie Rosse trovano la rete del pareggio nei minuti di recupero, con Rodrigo (1-1 il finale). Le Furie Rosse restano imbattute (sei vittorie e due pareggi) nel Gruppo F e consolidano il primo posto (20 punti). Alle spalle della Spagna, rimane la Svezia (15), complice il pareggio tra Romania e Norvegia: 1-1, pari dei norvegesi nel recupero.

I rumeni sono terzi, a quota 14 punti. Gara spettacolo tra Gibilterra e Georgia, con vittoria di quest'ultima per 3-2. Vincono anche le Far Oer che regolano Malta (1-0 il finale), conquistando la prima vittoria nel girone. Grazie ai gol di Seferovic e Fernandes, la Svizzera vince la sfida con l'Irlanda per 2-0 (in 10 per l'espulsione di Coleman) e rimette tutto in discussione nel Gruppo D (corsa a tre tra Irlanda, Danimarca e, appunto, Svizzera). Infine, tre punti per Israele: 3-1 ai danni della Lettonia.

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 05:01

