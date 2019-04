LE ALTRE DI SERIE A

ROMA - Spettacolare il 3-2 tra Udinese ed Empoli con doppietta di de Paul (il secondo gol su rigore) e Mandragora, con i toscani che replicano con Caputo e Krunic (tutti i gol nel primo tempo). Benissimo in chiave salvezza anche il Cagliari che batte 2-1 la Spal (Faragò e Pavoletti, foto, mentre per i ferraresi Antenucci su rigore). Nel match di pranzo clamorosa affermazione del Frosinone a Firenze contro una Viola ormai in piena crisi; Ciofani all'84' firma i tre punti per i laziali che così riaccendono il lumicino delle speranze di agguantare una salvezza comunque complicatissima. Questa sera, infine, la trentunesima giornata di campionato completa il suo programma spezzettato con Bologna-Chievo delle 20,30. Inutile dire che per la squadra di Mihajlovic i tre punti in chiave salvezza sono obbligatori. Nelle zone di retrovia, la classifica vede Chievo ultimo (11), poi Frosinone 23, Bologna 26 ed Empoli 28: mentre Udinese e Cagliari sono volate via verso la salvezza.

