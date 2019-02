LE ALTRE DI A

Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Prosegue di rimonta il sogno Champions dell'Atalanta. Nel 2-1 di Bergamo sulla Spal è meno bella di altre volte, ma riesce a risalire dopo il gol (8') dell'ex Petagna, grazie ad Ilicic (57') e Duvan Zapata (79'), rimasto a secco solo per una gara. Il Torino domina a lungo l'Udinese, ben al di là dell'incornata al 31' di Ola Aina. Ma alla fine viene salvato da Sirigu (rigore parato a De Paul al 75') e in pieno recupero dal Var. Rete di Okaka annullata per un fuorigioco ritenuto attivo di Lasagna e friulani su tutte le furie.Frena bruscamente la Samp, sconfitta 0-1 a Marassi dal Frosinone (25' Ciofani). Il presidente blucerchiato Ferrero smentisce che il club sia in vendita, i ciociari si portano a -2 dalla salvezza. Perché il Bologna non va oltre l'1-1 interno con il Genoa: a Destro (in gol dopo quasi un anno) risponde il nuovo Lerager.(M.Sar.)