Le accuse sono omicidio colposo stradale. Venti le persone che si sono viste recapitare gli avvisi della magistratura sul crollo del Ponte Morandi a Genova, che ha provocato 43 vittime.Si tratta dei responsabili delle società coinvolte Autostrade e Spea, l'azienda di progettazione che fa parte sempre del gruppo Atlantia della famiglia Benetton e di responsabili del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che hanno avuto un ruolo nella approvazione dei lavori di messa in sicurezza del ponte. In base all'inchiesta in corso, è stata indagata anche la società Autostrade per la responsabilità amministrativa come prescrive la legge 231 in quanto - come detto - è stato contestato a tutti gli indagati, oltre al reato di disastro colposo, anche l'omicidio colposo aggravato dal mancato rispetto delle norme antinfortunistiche.Intanto in un video diffuso dalla redazione di Quarto grado e girato da un automobilista (foto a fianco), si vedrebbe una crepa piuttosto grossa su pilone di destra rispetto al senso di marcia del veicolo, passato 7 minuti prima del terribile crollo.riproduzione riservata ®