Le 4 regole d'oro in caso di incontri ravvicinati

La presenza dei cinghiali a Roma, oltre a far paura, rischia di essere davvero pericolosa: quando si sentono minacciati, in particolare se ci sono i cuccioli, i cinghiali si difendono caricando i malcapitati. Cosa fare allora in caso di incontri ravvicinati? Le risposte arrivano dal Protocollo d'intesa siglato da Roma Capitale e Regione Lazio. Prima regola: non disturbarli, non avvicinarsi ma allontanarsi lentamente, senza voltare loro le spalle. Seconda regola: se si sta passeggiando con il cane, mettergli il guinzaglio e impedirgli di abbaiare o puntare gli animali selvatici. Per il cinghiale il cane è un predatore, quindi una minaccia alla quale potrebbe rispondere attaccando. Terza regola: lasciare sempre all'animale una via di fuga. I cinghiali tendono a fuggire dall'uomo e diventano pericolosi solo se feriti o impossibilitati alla fuga. Infine, mai dare da mangiare ai cinghiali. E' possibile comunicare l'avvistamento al numero 060606: la segnalazione sarà inviata al Dipartimento competente. (F.Sci.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 05:01

