LAZZARI INFELICI

ROMA Va in vantaggio, sfiora il raddoppio poi subisce il pareggio e nel finale crolla rimediando una sconfitta che rende la qualificazione un'impresa. Serata amara per la Lazio in Europa League che, dopo aver dominato a tratti la gara, esce sconfitta a Galsgow contro il Celtic al termine di una sfida che ha regalato mille emozioni. Biancocelesti motivati, robusti, tenaci e attenti che trovano il vantaggio nel primo tempo con Lazzari, ma nella ripresa crollano inesorabilmente sotto i colpi di Christie e Jullien che regalano agli scozzesi un'insperata vittoria. Clamorosa l'occasione nel recupero di Cataldi, ci pensa Forster con un miracolo a strozzare in gola l'urlo del gol al centrocampista biancoceleste. In classifica la Lazio scivola al terzo posto del girone a quattro lunghezze dal Celtic capolista, ma il tecnico Inzaghi non dispera: «Sono certo che passeremo il turno, dobbiamo vincere le due gare che giocheremo in casa e poi andarci a prendere i tre punti in casa del Rennes».

Resta l'amarezza per una sconfitta immeritata secondo il tecnico: «Il raddoppio è un errore individuale e la marcatura non va persa, ma i ragazzi avrebbero meritato altro. Questo è il brutto del calcio, abbiamo fatto una grande gara contro una squadra di valore, questa è una sconfitta dura da digerire. Giocando con questo spirito sono certo che perderemo poche gare. Ai ragazzi non posso davvero rimproverare nulla».

Nonostante gli errori dei singoli, Inzaghi non se la sente di gettare la croce addosso a nessuno: «Hanno fatto tutti bene e non parlo dei singoli perché avremmo meritato molto di più. Questo però evidentemente non basta. I ragazzi devono continuare a lavorare così e credere in quello che stanno facendo. Meritavamo altro ma lavoriamo tosto perché adesso in Europa la strada sarà in salita ma nulla è ancora compromesso». Rammaricato Lazzari che era riuscito a portare in vantaggio la Lazio nel primo tempo: «Fa male perdere certe gare, la gara andava chiusa e loro sono degli animali e alla fine sono riusciti a portare a casa un risultato importante. Purtroppo non abbiamo chiuso la gara quando avremmo potuto, è da inizio anno che creiamo tanto ma segniamo poco». Leiva: «Lo sappiamo, dobbiamo migliorare. Però è frustrante. Sono frustrato. Perdere come abbiamo perso è difficile da accettare».

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

