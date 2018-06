«Lazio, tornerai a primeggiare»

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - «La Lazio tornerà a primeggiare». Nella serata della gente laziale il presidente Claudio Lotito fa la promessa più grande. Musica per le orecchie dei 30mila ieri accorsi all'Olimpico per Di Padre in figlio iniziata con il toccante omaggio a Sandri e Paparelli (la bandiera con i loro volti è stata portata nello stadio da un paracadutista). Nessun proclama ma importanti certezze per i tifosi biancocelesti: «Sono il padre di questa comunità e ho l'obbligo e il dovere morale di tramandare i nostri valori, sono felice che ci sia così tanta gente. L'aquila rappresenta la fierezza e la libertà di decidere il nostro destino: ho costruito una società solida e forte che possa primeggiare sempre di più. La Lazio è uno stile di vita».La contestazione è ormai un lontano ricordo, il patron biancoceleste ha ricompattato tutto l'ambiente: «È una soddisfazione aver riportato 70mila persone allo stadio. Quattordici anni fa quando arrivai dissi che dovevo costruire un club solido ed oggi i fatti mi danno ragione. Possiamo decidere il nostro destino senza dover chiedere niente a nessuno. La Lazio è nuovamente dei tifosi ed è diventata l'orgoglio del calcio nazionale ed internazionale». Nessun nome di mercato ma una promessa Lotito la vuole fare: «Il mondo non difetta né di allenatori né di calciatori ma solo di presidenti. Chi partirà verrà rimpiazzato. Anche lo scorso anno quando venne Leiva al posto di Biglia fui criticato, poi abbiamo visto tutti com'è andata. Non rincorriamo il nome ma la persona: cerchiamo giocatori che diano il massimo e con dei valori. Si vince con il gruppo e non con il singolo». Chiusura sullo stadio di proprietà: «Vedendo quello che sta succedendo alla Roma ci sono le condizioni favorevoli per lo sviluppo del progetto». Fronte mercato: Lotito spera di chiudere già in settimana Acerbi mentre spunta nuovamente Baselli del Torino.riproduzione riservata ®