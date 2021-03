Lazio-Torino infinita: ora è guerra di ricorsi

Enrico Sarzanini

«Siamo pronti a fare ricorso qualora la decisione del Giudice sportivo non fosse di nostro gradimento». Il giorno dopo il pasticcio dell'Olimpico, dove il Torino non si è presentato perché bloccato dalla Asl piemontese, il legale della Lazio Gian Michele Gentile ribadisce la linea del patron Lotito sulla vicenda che si preannuncia lunga e complicata. Ieri infatti la società di Urbano Cairo ha depositato presso il Giudice sportivo della Lega di serie A il preannuncio di ricorso circa le cause di forza maggiore che hanno impedito la disputa della partita Lazio-Torino: Loro hanno cercato di anticipare la decisione del Giudice Sportivo per portarla a loro favore prosegue Gentile - Questo atto infatti sospende l'omologazione del risultato della gara ed una volta notificato il reclamo verrà dato un termine entro il quale si dovrà esaurire il contraddittorio, poi verrà presa la decisione se omologare il 3-0 o al contrario decretare il rinvio della gara. La battaglia, come detto, si preannuncia lunga come sottolinea Eduardo Chiacchio, legale del Torino: Siamo attoniti che il presidente della Lega abbia rinviato la gara contro il Sassuolo e non quella con la Lazio ha detto a Radio Punto Nuovo -. la squadra non poteva muoversi da Torino e sarebbe stata perseguibile sotto ogni punto di vista. Il legale poi spiega: Per ogni ricorso è necessario che la società faccia arrivare un preannuncio e così abbiamo fatto. Si tratta di un atto formale, ma indispensabile perché possa essere inviata la procedura di ricorso che senza il preannuncio sarebbe dichiarato inammissibile. FORMELLO La squadra intanto ha ripreso la preparazione in vista dell'anticipo di sabato contro la Juventus all'Allianz Stadium: out gli infortunati Luiz Felipe, Radu e Lazzari a sinistra ballottaggio Fares-Lulic con Marusic dirottato a sinistra.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Marzo 2021, 05:01

