«Lazio seconda a nessuno»

Enrico SarzaniniROMA - I tifosi, le ambizioni della sua Lazio ma soprattutto la certezza di poter competere alla pari con tutti. Nel giorno del suo sessantunesimo compleanno il presidente biancoceleste Claudio Lotito è tornato a parlare dai microfoni di Lazio Style Radio e lo ha fatto nel momento più importante della stagione, quello che potrebbe regalare ad Inzaghi la tanto agognata Champions League. «Noi dobbiamo puntare sempre al meglio, senza creare false illusioni e abbiamo costruito una squadra per competere alla pari con tutti» esordisce il patron della Lazio che pur senza fare polemica per la prima volta interviene sulle polemiche arbitrali: «Avremmo meritato un ruolo in classifica diverso ma non siamo abituati a piangerci addosso. Dobbiamo reagire, combattere e raggiungere gli obiettivi che abbiamo meritato di conquistare sul campo. Questa è la linea adottata dalla società, ma anche da tutti i tifosi». Sostenitori che Lotito vuole ringraziare per il grande aiuto: «Soprattutto quelli presenti allo stadio in modo composto e rispettoso delle regole. Questo è un fatto importante, veniamo presi come esempio di correttezza da tutti». Un dodicesimo in campo spesso risultato fondamentale in stagione: «Nei momenti di difficoltà i nostri tifosi hanno sempre risposto presenti all'appello. Capiscono che l'unione fa la forza, che la loro spinta può stimolare la squadra, ma anche il presidente. Speriamo che alla fine verremo ricompensati. Abbiamo dato una scossa vitale alla nostra lazialità e dobbiamo ringraziare loro che rappresentano uno stimolo a migliorarci».Per questo presto verrà inaugurato un nuovo punto vendita della Lazio: «Lo abbiamo acquistato in centro per soddisfare i tifosi, anche per avere la possibilità di acquistare i biglietti. Noi non vogliamo essere secondi a nessuno e fare le cose con entusiasmo, sperando di essere ripagati dai risultati sportivi ed economici». Poi l'appello ai tifosi: «Vivo queste ultime due finali con trepidazione, ma anche rammarico. Meritavamo un'altra posizione in classifica e non di soffrire fino alla fine. Ma questo rientra nella storia di questa società: ci siamo sempre dovuti conquistare tutto con sacrificio e abnegazione».riproduzione riservata ®