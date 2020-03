Lazio, ripresa da lunedì con tanti dubbi

Enrico Sarzanini

ROMA L'appuntamento è fissato per lunedì a Formello. La Lazio torna a lavorare come Milan, Napoli e Lecce. Allenamenti a casa finiti per i biancocelesti che, in attesa di conoscere le date ufficiali della ripresa, riprenderanno la preparazione.

Ma non sarà come prima dello stop perché l'emergenza coronavirus cambierà le abitudini. Innanzitutto la squadra verrà divisa in vari gruppi per evitare che ci siano assembramenti sia in campo che negli spogliatoi, almeno per il momento non si giocheranno partitelle, per evitare che tra i calciatori ci siano contatti. «Mi manca il calcio, i compagni, andare all'aria aperta», aveva ammesso nei giorni scorsi Acerbi, in molti non vedono l'ora di poter tornare ad allenarsi su un campo di calcio anche per non perdere la forma fisica acquisita in questi mesi e che ha consentito alla Lazio di scalare la classifica. Normale che ci sia qualcun altro invece che, allarmato dai tanti calciatori contagiati, preferirebbe restare ancora a casa evitando di correre rischi.

Il presidente Claudio Lotito non metterà mai a rischio la salute dei calciatori e per questo ha preso tutte le precauzioni del caso così come disposto dalla normativa in vigore: sanificati tutti gli ambienti di Formello, l'operazione verrà ripetuta al termine di ogni seduta di ogni gruppo ed i giocatori.

