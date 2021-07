Lazio, ok per il Flaminio. Roma, (quasi) addio Tor di Valle

Enrico Sarzanini

Prosegue l'iter della Lazio per provare far diventare lo stadio Flaminio il proprio impianto sportivo. La conferma è arrivata direttamente dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, che a Radio Roma Capitale ha raccontato di ulteriori passi in avanti: «Ci sono stati dei contatti - ha detto -. Il presidente Lotito si è mostrato interessato e lo stiamo accompagnando nei sopralluoghi. In questo mi sembra attento e intenzionato. Sono fiduciosa. Negli anni scorsi avevamo pensato ad un progetto per riqualificare uno stadio che vale come un monumento. Seguendo alcune restrizioni sarà possibile intervenire e questo il presidente lo ha capito bene». «Dovrebbe essere invece votata la revoca del progetto» aveva pure sottolineato la Raggi parlando dello stadio della Roma ma è mancato il numero legale per il voto. Intanto Eurnova, società proponente del progetto, starebbero preparando una richiesta di risarcimento da 60 milioni di euro a Roma Capitale e ai suoi rappresentanti.

