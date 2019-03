Lazio Nuoto, vertice con Frongia

La Lazio Nuoto, per ora, resta dov'è: a Garbatella. Dopo la denuncia di Leggo sulla storica piscina che da 30 anni allena campioni e atleti, messa a bando dal Campidoglio, l'assessore allo sport Daniele Frongia è intervenuto per assicurare che «Roma Capitale non è in procinto di mandar via gli attuali gestori dell'impianto. Come previsto dal nuovo Regolamento per gli Impianti Sportivi Comunali approvato nel marzo 2018, infatti, il concessionario uscente ha diritto a rimanere all'interno della struttura e a svolgere tutte le attività nelle more dell'espletamento del bando stesso. La Lazio Nuoto sta proseguendo regolarmente le proprie attività sportive e l'Amministrazione non ha alcuna intenzione di allontanarla dalla struttura. Mettere a bando la piscina è un atto dovuto, previsto dal Codice dei Contratti e dal Regolamento: nessuno ha intenzione di agire se non nel semplice rispetto delle regole».

La piscina, quindi, resterà aperta finché non sarà selezionato il nuovo concessionario, che potrebbe essere anche la Lazio. Non solo, l'assessore Frongia martedì prossimo incontrerà le rappresentanze di Lazio nuoto e i cittadini in Campidoglio: «Mi sono arrivate diverse mail dalla cittadinanza, alle quali ho risposto ha aggiunto Frongia - a questo punto però riteniamo fondamentale un incontro per fornire tutti i dettagli sulla questione».

(L. Loi.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA