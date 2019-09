Lazio nuoto, addio all'impianto

Juventus batte Lazio, nella piscina della Garbatella. Non si parla di calcio, ma di nuoto. Dopo 35 anni di gestione la Lazio Nuoto dice addio alla storica piscina di via Giustiniano Imperatore per lasciar spazio alla Juventus Nuoto. La società Maximo arl si è infatti aggiudicata il bando varato dal comune di Roma per la concessione dell'utilizzo della piscina comunale nel cuore del quartiere Garbatella.

Nei giorni scorsi il presidente della società biancoceleste aveva polemizzato sui criteri che avrebbero portato alla sconfitta nella corsa al bando. «Si è guardato ai soldi e non ai meriti, è bastato presentare un'offerta economica dodici volte superiore alla base d'asta per scavalcare i concorrenti con facilità», ha sostenuto definendo inoltre il vincitore senza «alcuna esperienza nel settore». Con l'ufficialità del risultato è arrivata la risposta dell'assessore allo Sport Daniele Frongia: «Il bando dell'impianto di via Giustiniano Imperatore, lo ribadisco, - dichiarato - è stato correttamente redatto ed eseguito, il canone finalmente sarà adeguato al mercato corrente.(S. Pie.)

Venerdì 27 Settembre 2019, 05:01

