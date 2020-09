Lazio, mai così tanti casi: 238 nuovi positivi

Coronavirus, nel Lazio 238 casi (su oltre novemila tamponi) e cinque morti nelle ultime 24 ore. Si tratta del dato più alto di nuovi contagi giornalieri dall'inizio della pandemia. I nuovi casi sono prevalentemente asintomatici e riguardano cluster familiari, ma aumentano anche i ricoverati in ospedale e le terapie intensive.

«I dati non ci permettono di abbassare la guardia, dobbiamo monitorare ogni zona e prosegue l'indagine epidemiologica nel Sud pontino» - ha spiegato l'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato - «Abbiamo fatto anche il punto sulle vaccinazioni antinfluenzali: contiamo di distribuire le prime 400mila dosi a partire dal 24 settembre».

Dei nuovi casi accertati, 141 sono a Roma città, 43 in provincia, 30 a Latina, 14 a Rieti, nove a Frosinone e uno a Viterbo. Gli attuali positivi nel Lazio sono 6030, di cui 5517 in isolamento domiciliare, 482 ricoverati in ospedale (+16 nelle ultime 24 ore) e 31 pazienti in terapia intensiva (quattro in più, ma una settimana fa erano 18). Dall'inizio dell'emergenza i contagi accertati nel Lazio sono stati 14.780, con 7851 guariti e 899 decessi.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 05:01

