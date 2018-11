Lazio, lotta a tre per far coppia con Ciro

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA Tre uomini per una maglia. E' iniziata con questo amletico dubbio la settimana di avvicinamento della Lazio al big match contro il Milan. Senza ancora diversi nazionali (Strakosha, Caceres, Acerbi, Marusic, Berisha e Pedro Neto) Inzaghi alla ripresa della preparazione a Formello ha subito dovuto fare i conti con il dubbio in attacco. Al momento l'unico certo di scendere in campo dall'inizio è Immobile, che vuole mettersi alle spalle la delusione azzurra a suon di gol. L'altra maglia che resta se la dovranno contendere Correa, Luis Alberto e Caicedo che nonostante il lavoro differenziato di ieri ha smaltito definitivamente il problema muscolare e contro i rossoneri sarà a disposizione. La sosta ha nuovamente azzerato le gerarchie e la scelta sarà figlia degli allenamenti. Molto dipenderà dall'assetto tattico con cui scenderà in campo il Milan, ma le ultime gare potrebbero dare delle indicazioni: Correa è risultato spesso prezioso a partita iniziata e potrebbe partire ancora dalla panchina per poi giocare titolare in Europa League giovedì prossimo a Limassol contro l'Apollon. Non ancora al top Caicedo, salgono le quotazioni di Luis Alberto che nei giorni scorsi è stato a Siviglia in compagnia dei suoi agenti. Il club spagnolo lo segue da questa estate quando fu proprio Inzaghi ad opporsi alla sua cessione e a gennaio tornerà alla carica come ha confermato Alejandro Perez Jimenez, capo scout del club andaluso: «Fa parte dei calciatori sotto osservazione ha detto a calciomercato.com - poi bisogna sempre valutare se le richieste economiche dei club di appartenenza corrispondono con quelle che sono le nostre idee». Sempre a gennaio Caceres potrebbe finire al Milan in prestito.Il campo. Ancora assente Leiva per un fastidio ai flessori; il giocatore verrà valutato giorno dopo giorno e comunque dovrebbe tornare in gruppo solo domani. Qualora dovesse dare ancora forfait. le possibilità di giocare domenica all'Olimpico sarebbero davvero ridotte al lumicino. Badelj e Cataldi sono pronti a sfidarsi per l'eventuale maglia lasciata vacante. Per il Milan superata quota 10mila biglietti venduti.riproduzione riservata ®